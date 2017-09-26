РЖД: Пассажирские поезда в обход Украины запустят поэтапно

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Первыми в обход Украины пойдут те пассажирские поезда, которые не имели промежуточных остановок на старой линии, частично проходящей по украинской территории. Об этом 26 сентября сообщил журналистам директор ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.

Он пояснил, что запуск пассажирских поездов будет включать несколько этапов. Для первого этапа составляется график без изменения времени. На этом этапе по линии Журавка — Миллерово пустят поезда, следующие без промежуточных остановок.

Весь поток пассажирских поездов пойдет в обход Украины в 2018 году, когда РЖД будет готово к новому графику «целиком и полностью».

В настоящее время, пояснил Пегов, специалисты работают над графиком, в котором предусмотрены остановки в небольших населенных пунктах. По старой линии курсирует 61 пассажирский поезд дальнего следования, около 30% из них не останавливаются на промежуточных станциях.

Когда именно РЖД пустит по новой линии пассажирские составы, Пегов не уточнил.

Напомним, линия Журавка — Миллерово протяженностью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовских областей. Она обеспечит российским поездам возможность не заходить на украинскую территорию.