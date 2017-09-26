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15:14 (мск), источник: Популярная механика

Кладоискатель нашёл секретный ядерный центр фашистов

64-летний Бернд Тальманн обнаружил в немецком городе Ораниенбург таинственный предмет, который может иметь отношение к секретному центру Третьего рейха по разработке ядерного оружия.

Источник: Популярная механика

В декабре 1938 года немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман впервые в мире осуществили искусственное расщепление ядра атома урана, а в следующем году высшие военные инстанции Германии заинтересовались принципиальной возможностью создания нового вида высокоэффективного взрывчатого вещества. Профессор Гамбургского университета Пауль Хартек уверял, что «та страна, которая первой сумеет практически овладеть достижениями ядерной физики, приобретёт абсолютное превосходство над другими».

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Управление вооружений сухопутных сил фашистской Германии поручило учёным немедленно заняться разработкой ядерного оружия и уже в июне 1939 года было организовано строительство первой реакторной сборки под Берлином. В сентябре Управление армейских вооружений для рассмотрения вопроса о способах создания ядерного оружия собрало совещание ведущих специалистов по ядерной физике, на котором было принято решение засекретить все работы, имеющие любое отношение к программе, получившей название «Урановый проект».

Известно, что участники совещания посчитали возможным создание ядерного оружия за 9−12 месяцев. Немецкая «Урановая машина» состояла из двух алюминиевых полусфер с 572 килограммами урана в виде порошка и 140 килограммами тяжёлой воды. Масса реактора, размещённого внутри резервуара с водой, приближалась к тонне. В сферу с урановой начинкой был помещён нейтронный инициатор в виде обычного радий-бериллиевого первичного источника нейтронов.

Учёные отправили сообщение в отдел вооружений вермахта, что реактор работает, но чуть позже «Урановая машина» взорвалась, так и не успев выйти на рабочие показатели. По разным причинам «Урановый проект» так и не был реализован, а в 1943 году США запустили «Манхэттенский проект» и сумели обогнать немцев в создании первой в мире ядерной бомбы, хотя Германия фактически стояла у истоков ядерного оружия.

По некоторым данным, секретный исследовательский центр Третьего рейха по разработке ядерного оружия находился в городе Ораниенбург на северо-востоке Германии. Теперь, похоже, этому неожиданно нашлось подтверждение. Кладоискатель Бернд Тальманн обнаружил в окрестностях города интересный кусок блестящего металла, который заставил его металлоискатель издавать крайне необычный звуковой сигнал. Тальманн насторожился, но всё-таки захватил с собой непонятную находку и вызвал полицию по приходу домой.

Полиция приехала вместе со спецслужбами, которые установили, что кусок металла обладает мощным радиоактивным излучением, после чего дом кладоискателя и 15 соседних домов были полностью эвакуированы. Предмет был помещён в свинцовый контейнер, а на археолога-любителя завели уголовное дело за незаконное хранение радиоактивных веществ. Кладоискатель отказывается от сотрудничества с полицией и не говорит, где конкретно он нашёл кусок радиоактивного металла.

При этом он не скрывает, что целенаправленно занимался поиском секретного исследовательского центра фашистской Германии по разработке ядерного оружия.

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