Кладоискатель нашёл секретный ядерный центр фашистов
64-летний Бернд Тальманн обнаружил в немецком городе Ораниенбург таинственный предмет, который может иметь отношение к секретному центру Третьего рейха по разработке ядерного оружия.
64-летний Бернд Тальманн обнаружил в немецком городе Ораниенбург таинственный предмет, который может иметь отношение к секретному центру Третьего рейха по разработке ядерного оружия.
В декабре 1938 года немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман впервые в мире осуществили искусственное расщепление ядра атома урана, а в следующем году высшие военные инстанции Германии заинтересовались принципиальной возможностью создания нового вида высокоэффективного взрывчатого вещества. Профессор Гамбургского университета Пауль Хартек уверял, что «та страна, которая первой сумеет практически овладеть достижениями ядерной физики, приобретёт абсолютное превосходство над другими».
Управление вооружений сухопутных сил фашистской Германии поручило учёным немедленно заняться разработкой ядерного оружия и уже в июне 1939 года было организовано строительство первой реакторной сборки под Берлином. В сентябре Управление армейских вооружений для рассмотрения вопроса о способах создания ядерного оружия собрало совещание ведущих специалистов по ядерной физике, на котором было принято решение засекретить все работы, имеющие любое отношение к программе, получившей название «Урановый проект».
Учёные отправили сообщение в отдел вооружений вермахта, что реактор работает, но чуть позже «Урановая машина» взорвалась, так и не успев выйти на рабочие показатели. По разным причинам «Урановый проект» так и не был реализован, а в 1943 году США запустили «Манхэттенский проект» и сумели обогнать немцев в создании первой в мире ядерной бомбы, хотя Германия фактически стояла у истоков ядерного оружия.
По некоторым данным, секретный исследовательский центр Третьего рейха по разработке ядерного оружия находился в городе Ораниенбург на
При этом он не скрывает, что целенаправленно занимался поиском секретного исследовательского центра фашистской Германии по разработке ядерного оружия.