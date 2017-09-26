В Петербурге не дали установить памятник на могиле Михаила Врубеля
В Смольном считают, что он может разрушить захоронение, а активисты говорят, что это просто месть за их активную позицию.
В Смольном считают, что он может разрушить захоронение, а активисты говорят, что это просто месть за их активную позицию.
От Шервуда к Даянову
Судьбу художника Михаила Врубеля не назвать простой: долгий творческий поиск, душевная болезнь, медленное угасание… Непросто складывается и судьба памятника живописцу. Архитектор Леонид Шервуд в свое время не успел довести начатое до ума: на могиле сейчас установлен только постамент под планируемый памятник.
Авторами стали скульпторы Максим Ведерников и Рафаэль Даянов. За отливку взялись в мастерской Эдуарда Гуцко. Но тут в дело неожиданно вмешались власти города. Они ставить памятник запретили.
— Вся эта волокита продолжается уже три года, — рассказал «Комсомолке» представитель общественной организации «Вспомним всех поименно» Александр Несмеянов. — Сначала нас отправляли для согласований в Москву, потом стали рассказывать о том, что нужно установить памятник, выполненный Шервудом. Да, в Русском музее есть готовая голова и небольшой макетик. Но эта работа не была закончена и не была принята общественностью. Вряд ли есть смысл реанимировать ее спустя столько лет.
И вот сейчас нам объявили, что памятник слишком массивный и может раздавить постамент.
В организации уверены — все это лишь «очередная манипуляция». По словам представителей фонда, они уже проводили необходимые исследования. Они доказали: постамент, весящий пять тонн, способен выдержать памятник, изготовленный по современной технологии.
— Использовался так называемый «жидкий камень», — говорит Несмеянов. — Поэтому памятник весит всего 200 килограммов. У нас запас прочности до тонны.
Экспертиза ждет
Настроение скульптора Эдуарда Гуцко, чье бюро занималось выплавкой, испорчено. Он говорит о том, что работы над проектом шли с зимы, и «за эти полгода было сделано много».
— Конечно, мы очень сильно разочарованы, — говорит Гуцко, — памятник планировали установить в двадцатых числах сентября, а теперь он хранится в нашей мастерской, и когда это закончится — непонятно. Пока что ходят всякие слухи. Но проект получил одобрение родственников, наверное, этого достаточно.
В комитете уверены — нет недостаточно. Происходящее там комментируют неохотно, ссылаясь на существующий
— Это просто смешно, ведь памятник стоил 350 тысяч рублей, а экспертиза — 500, — говорит Несмеянов.
Конституционное право или нет?
По мнению представителей фонда, «установить памятник на могиле родственника — конституционное право любого человека». Перед установкой скульптуру «передали в дар» родственнице художника Юлии Забелло.
При этом в самом фонде на условиях анонимности говорят о том, что происходящее — это «просто месть». Якобы некоторое время назад фонд «помешал снести два памятника времен войны в Кронштадте».
— Говорили, что те памятники якобы некрасивые и рассыпаются. А оказалось, что они 1943 года и выполнены известным скульптором Николаем Тальянцевым, который всю блокаду провел в Ленинграде. У нас произошел конфликт, и сейчас мы пожинаем его плоды, — вздыхают активисты и уверяют, что просто так не сдадутся.
Компетентно
Михаил Мильчик, член совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга:
— Могилы и надгробия — это особый вид архитектурного наследия, поэтому здесь нужно идти навстречу родственникам. Только надо разобраться с тем, устанавливать ли тот памятник, который планировался изначально или же действительно создавать на том месте
Справка КП
Михаил Александрович Врубель. Родился 17 марта 1856 года в Омске, в семье военного юриста. По желанию отца окончил юридический факультет Петербургского университета, лишь позже поступил в Академию художеств.
Непонимание его творчества сопровождало художника всю жизнь.
Автор картин «Демон сидящий», «Гамлет и Офелия», «Нагробдный плач», «Девочка на фоне персидского ковра», «Микула Селянинович», «Утро» и многих других.
Испытывал проблемы со здоровьем. Был признан душевнобольным. В конце жизни ослеп.
14 апреля 1910 года скончался в Петербурге.