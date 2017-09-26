В Петербурге не дали установить памятник на могиле Михаила Врубеля

От Шервуда к Даянову

Судьбу художника Михаила Врубеля не назвать простой: долгий творческий поиск, душевная болезнь, медленное угасание… Непросто складывается и судьба памятника живописцу. Архитектор Леонид Шервуд в свое время не успел довести начатое до ума: на могиле сейчас установлен только постамент под планируемый памятник.

Восстановить справедливость решили активисты из фонда «Вспомним всех поименно». Правда, проект выбрали не шервудовский, а другой, современный. Объявили сбор средств. Краудфандинг позволил аккумулировать необходимые 350 тысяч рублей на отливку форм.

Авторами стали скульпторы Максим Ведерников и Рафаэль Даянов. За отливку взялись в мастерской Эдуарда Гуцко. Но тут в дело неожиданно вмешались власти города. Они ставить памятник запретили.

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— Вся эта волокита продолжается уже три года, — рассказал «Комсомолке» представитель общественной организации «Вспомним всех поименно» Александр Несмеянов. — Сначала нас отправляли для согласований в Москву, потом стали рассказывать о том, что нужно установить памятник, выполненный Шервудом. Да, в Русском музее есть готовая голова и небольшой макетик. Но эта работа не была закончена и не была принята общественностью. Вряд ли есть смысл реанимировать ее спустя столько лет.

И вот сейчас нам объявили, что памятник слишком массивный и может раздавить постамент. Александр Несмеянов Представитель общественной организации «Вспомним всех поименно»

В организации уверены — все это лишь «очередная манипуляция». По словам представителей фонда, они уже проводили необходимые исследования. Они доказали: постамент, весящий пять тонн, способен выдержать памятник, изготовленный по современной технологии.

— Использовался так называемый «жидкий камень», — говорит Несмеянов. — Поэтому памятник весит всего 200 килограммов. У нас запас прочности до тонны.

Экспертиза ждет

Настроение скульптора Эдуарда Гуцко, чье бюро занималось выплавкой, испорчено. Он говорит о том, что работы над проектом шли с зимы, и «за эти полгода было сделано много».

— Конечно, мы очень сильно разочарованы, — говорит Гуцко, — памятник планировали установить в двадцатых числах сентября, а теперь он хранится в нашей мастерской, и когда это закончится — непонятно. Пока что ходят всякие слухи. Но проект получил одобрение родственников, наверное, этого достаточно.

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В комитете уверены — нет недостаточно. Происходящее там комментируют неохотно, ссылаясь на существующий пресс-релиз, в котором «все подробно расписано». Хотя, по сути, в документе просто описывается, что относится к предмету охраны и указано, что «надгробие не было завершено — отсутствует скульптурная портретная композиция».

При этом Комитет для согласования памятника требует провести историко-культурную экспертизу захоронения. Активисты проводить ее не хотят, говорят: слишком дорого.

— Это просто смешно, ведь памятник стоил 350 тысяч рублей, а экспертиза — 500, — говорит Несмеянов.

Конституционное право или нет?

По мнению представителей фонда, «установить памятник на могиле родственника — конституционное право любого человека». Перед установкой скульптуру «передали в дар» родственнице художника Юлии Забелло.

При этом в самом фонде на условиях анонимности говорят о том, что происходящее — это «просто месть». Якобы некоторое время назад фонд «помешал снести два памятника времен войны в Кронштадте».

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— Говорили, что те памятники якобы некрасивые и рассыпаются. А оказалось, что они 1943 года и выполнены известным скульптором Николаем Тальянцевым, который всю блокаду провел в Ленинграде. У нас произошел конфликт, и сейчас мы пожинаем его плоды, — вздыхают активисты и уверяют, что просто так не сдадутся.

Компетентно

Михаил Мильчик, член совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга:

— Могилы и надгробия — это особый вид архитектурного наследия, поэтому здесь нужно идти навстречу родственникам. Только надо разобраться с тем, устанавливать ли тот памятник, который планировался изначально или же действительно создавать на том месте что-то новое.

Справка КП

Михаил Александрович Врубель. Родился 17 марта 1856 года в Омске, в семье военного юриста. По желанию отца окончил юридический факультет Петербургского университета, лишь позже поступил в Академию художеств.

Непонимание его творчества сопровождало художника всю жизнь.

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Автор картин «Демон сидящий», «Гамлет и Офелия», «Нагробдный плач», «Девочка на фоне персидского ковра», «Микула Селянинович», «Утро» и многих других.

Испытывал проблемы со здоровьем. Был признан душевнобольным. В конце жизни ослеп.