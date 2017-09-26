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13:21 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Уголовное дело возбудили после смерти белухи в Приморском океанариуме

Следственный комитет возбудил дело о халатности по факту смерти белухи в Приморском океанариуме во Владивостоке, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Млекопитающее содержалось в ненадлежащих условиях, утверждает следствие. По данным ведомства, белуха зацепилась плавником за канат в вольере, не смогла выплыть на поверхность и погибла от удушения, поскольку эти животные не могут находиться под водой дольше 20 минут. Как утверждают в Приморском океанариуме, дежурный техник пытался освободить белуху из сетей, но не справился.

В результате Приморскому океанариуму причинён крупный материальный ущерб на 1,5 млн рублей. Сейчас следователи устанавливают причастных к преступлению.

Приморский океанариум открылся год назад. Пока его готовили к открытию с 2013 года в учреждении погибли 15 животных. В 2016 году после смерти сивуча и дельфинов были возбуждены уголовные дела о жестоком обращении с животными и халатности. В учреждении сменилось два директора.

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