В Калининграде нашли 14-летнюю школьницу, пропавшую в понедельник

Школьницу нашли во вторник, 26 сентября. Сотрудники полиции обнаружили её, когда она шла по улице в районе школы № 13. Сейчас девочка вместе с родителями находится в отделении полиции, где с ней проводят профилактическую беседу. По словам школьницы, ночь она провела у друзей.