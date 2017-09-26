В Калининграде нашли 14-летнюю школьницу, пропавшую в понедельник
14-летнюю Дарью, пропавшую в Калининграде в понедельник, нашли. Об этом Клопс.Ru сообщила глава
14-летнюю Дарью, пропавшую в Калининграде в понедельник, нашли. Об этом Клопс.Ru сообщила глава
Школьницу нашли во вторник, 26 сентября. Сотрудники полиции обнаружили её, когда она шла по улице в районе школы № 13. Сейчас девочка вместе с родителями находится в отделении полиции, где с ней проводят профилактическую беседу. По словам школьницы, ночь она провела у друзей.
«В отношении несовершеннолетней не совершалось противоправных действий. Поиск вели всю ночь, задействовав дополнительные силы, сотрудников ПДН, уголовного розыска, патрули. Ориентировку разослали в СМИ региона. В результате тщательного обследования местности и отработки контактов школьницу нашли», — сообщила Поставничая.
14-летняя школьница пропала 25 сентября. Поиски начались в тот же день.