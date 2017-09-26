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13:46 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане свыше 4 тысяч абитуриентов оспорили результаты экзаменов

Результаты тестовых испытаний в вузы республики были объявлены 15 августа.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Узбекистане свыше четырех тысяч абитуриентов подали апелляции по результатам вступительных экзаменов в вузы, сообщает Государственный центр тестирования.

Экспертная комиссия рассматривала заявления в течение месяца с 18 августа по 18 сентября.

248 жалоб были отклонены из-за неправильного заполнения тестовых материалов самими абитуриентами.

Один человек был удален за нарушения правил проведения апелляции.

Все итоговые документы представлены в Государственную комиссию.

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