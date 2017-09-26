В Узбекистане свыше 4 тысяч абитуриентов оспорили результаты экзаменов
Результаты тестовых испытаний в вузы республики были объявлены 15 августа.
Результаты тестовых испытаний в вузы республики были объявлены 15 августа.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Узбекистане свыше четырех тысяч абитуриентов подали апелляции по результатам вступительных экзаменов в вузы, сообщает Государственный центр тестирования.
Экспертная комиссия рассматривала заявления в течение месяца с 18 августа по 18 сентября.
248 жалоб были отклонены
Один человек был удален за нарушения правил проведения апелляции.
Все итоговые документы представлены в Государственную комиссию.