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18:33 (мск), источник: Индикатор

Рэп может выдать психопата

Исследователи из Нью-Йоркского университета обнаружили, что психопаты предпочитают слушать рэп, а классическую музыку, наоборот, ненавидят. Об этом сообщается в пресс-релизе университета, передает The Guardian.

В исследовании участвовали 200 человек. Добровольцы заполнили опросник Левенсона, предназначенный для выявления у людей психопатических черт. Затем участники прослушали 260 музыкальных композиций различных исполнителей и жанров.

Люди, набравшие большое количество баллов в тесте на выявление психопатии, оказались поклонниками хита «No Diggity» рэп-группы Blackstreet, а также песни «Lose Yourself» рэп-исполнителя Eminem. Поклонники произведений группы The Knack «My Sharona» и певицы Sia «Titanium» набрали наименьшее количество баллов в тесте.

«Психопаты не слушают классическую музыку, как Ганнибал Лектер в “Молчании ягнят”, они также не похожи Джокера. Медиа рисуют некорректный образ психопатов, которые в действительности при первом взгляде не сильно отличаются от обычных людей», — сообщил автор исследования Паскаль Валлиш.

Исследователи считают, что если у психопатов есть определенные музыкальные предпочтения, то плейлисты пользователей социальных сетей можно использовать для выявления опасных для общества людей.

Ученые отметили, что результаты являются предварительными и пока неопубликованными, однако специалисты планируют провести масштабное исследование, в котором примут участие тысячи людей.

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