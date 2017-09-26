Рэп может выдать психопата

В исследовании участвовали 200 человек. Добровольцы заполнили опросник Левенсона, предназначенный для выявления у людей психопатических черт. Затем участники прослушали 260 музыкальных композиций различных исполнителей и жанров.

Люди, набравшие большое количество баллов в тесте на выявление психопатии, оказались поклонниками хита «No Diggity» рэп-группы Blackstreet, а также песни «Lose Yourself» рэп-исполнителя Eminem. Поклонники произведений группы The Knack «My Sharona» и певицы Sia «Titanium» набрали наименьшее количество баллов в тесте.

«Психопаты не слушают классическую музыку, как Ганнибал Лектер в “Молчании ягнят”, они также не похожи Джокера. Медиа рисуют некорректный образ психопатов, которые в действительности при первом взгляде не сильно отличаются от обычных людей», — сообщил автор исследования Паскаль Валлиш.

Исследователи считают, что если у психопатов есть определенные музыкальные предпочтения, то плейлисты пользователей социальных сетей можно использовать для выявления опасных для общества людей.