Рэп может выдать психопата
Исследователи из
Исследователи из
В исследовании участвовали 200 человек. Добровольцы заполнили опросник Левенсона, предназначенный для выявления у людей психопатических черт. Затем участники прослушали 260 музыкальных композиций различных исполнителей и жанров.
«Психопаты не слушают классическую музыку, как Ганнибал Лектер в “Молчании ягнят”, они также не похожи Джокера. Медиа рисуют некорректный образ психопатов, которые в действительности при первом взгляде не сильно отличаются от обычных людей», — сообщил автор исследования Паскаль Валлиш.
Исследователи считают, что если у психопатов есть определенные музыкальные предпочтения, то плейлисты пользователей социальных сетей можно использовать для выявления опасных для общества людей.
Ученые отметили, что результаты являются предварительными и пока неопубликованными, однако специалисты планируют провести масштабное исследование, в котором примут участие тысячи людей.