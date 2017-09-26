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19:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Крупнейший бриллиант в мире продали за 53 миллиона долларов

В Канаде продали крупнейший бриллиант в мире Lesedi La Rona.

Покупателем стала компания Graff Diamonds, которой сделка обошлась в 53 миллиона долларов. Об этом говорится в сообщении компании-продавца Lucara Diamond Corp.

«Мы волнуемся и гордимся тем, что стали новыми хранителями этого невероятного бриллианта. Это важный день в моей карьере. Мне выпала честь получить великолепную природную красоту Lesedi La Rona», — приводятся в пресс-релизе слова владельца Graff Diamonds Лоуренса Граффа.

Алмаз Lesedi La Rona был добыт в Ботсване в ноябре 2015 года. С местного языка его название переводится как «Наш свет». Его масса равна 1109 каратам (221,8 грамма).

Во время загрузки произошла ошибка.

Lucara Diamond Corp пыталась продать бриллиант больше года. Впервые он был выставлен на аукционе «Сотбис» в июне 2016 года, но сбыть его не удалось: за камень предложили 61 миллион долларов, в то время как компания намеревалась получить 70 миллионов долларов.

Lesedi La Rona — второй по величине алмаз, добытый в мире за более чем сто лет. В 1905 году в ЮАР был добыт камень «Куллинан» («Звезда Африки»). До разделения его вес составлял 3106,75 карата.

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