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16:26 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Специализированные медцентры Ростова проведут бесплатные консультации

Работники специализированных медицинских центров Ростова проведут бесплатные консультации в рамках акции «Новый Ростов — здоровый Ростов».

Согласно информации из официальных источников, акция пройдет 28 сентября с 12.00 до 16.00 в парке им. М. Горького. В рамках нее ростовчане смогут получить бесплатные консультации врачей сосудистого, эндокринологического, кардиологического, гепатологического, офтальмологического, проктологического и травматологического специализированных центров.

В случае необходимости врачи оформят направления на диагностические обследования.

Кроме того, в рамках акции работники медспециалисты дадут рекомендации по вопросам сохранения здоровья зубов, безопасной вакцинации, формированию здорового образа жизни. Состоятся тематические викторины.

Все желающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и вирусный гепатит С, сделать электрокардиограмму, а ростовчане, взявшие с собой паспорта и полисы ОМС, — прививку от гриппа.

Также в этот день городское управление здравоохранения проведет открытый прием граждан по вопросам организации оказания медпомощи и возможности получения высокотехнологичной помощи.

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