Специализированные медцентры Ростова проведут бесплатные консультации
Работники специализированных медицинских центров Ростова проведут бесплатные консультации в рамках акции «Новый Ростов — здоровый Ростов».
Работники специализированных медицинских центров Ростова проведут бесплатные консультации в рамках акции «Новый Ростов — здоровый Ростов».
Согласно информации из официальных источников, акция пройдет 28 сентября с 12.00 до 16.00 в парке им. М. Горького. В рамках нее ростовчане смогут получить бесплатные консультации врачей сосудистого, эндокринологического, кардиологического, гепатологического, офтальмологического, проктологического и травматологического специализированных центров.
В случае необходимости врачи оформят направления на диагностические обследования.
Кроме того, в рамках акции работники медспециалисты дадут рекомендации по вопросам сохранения здоровья зубов, безопасной вакцинации, формированию здорового образа жизни. Состоятся тематические викторины.
Все желающие смогут пройти
Также в этот день городское управление здравоохранения проведет открытый прием граждан по вопросам организации оказания медпомощи и возможности получения высокотехнологичной помощи.