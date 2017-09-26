Специализированные медцентры Ростова проведут бесплатные консультации

Согласно информации из официальных источников, акция пройдет 28 сентября с 12.00 до 16.00 в парке им. М. Горького. В рамках нее ростовчане смогут получить бесплатные консультации врачей сосудистого, эндокринологического, кардиологического, гепатологического, офтальмологического, проктологического и травматологического специализированных центров.

В случае необходимости врачи оформят направления на диагностические обследования.

Кроме того, в рамках акции работники медспециалисты дадут рекомендации по вопросам сохранения здоровья зубов, безопасной вакцинации, формированию здорового образа жизни. Состоятся тематические викторины.

Все желающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и вирусный гепатит С, сделать электрокардиограмму, а ростовчане, взявшие с собой паспорта и полисы ОМС, — прививку от гриппа.