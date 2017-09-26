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18:32 (мск), источник: m24.ru

Собянин поручил найти способы увеличить социальные пособия москвичам

По словам мэра, доходы пенсионеров в реальном исчислении уменьшаются.

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Мэр столицы Сергей Собянин поручил главе департамента труда и социальной защиты населения Владимиру Петросяну провести встречи с пенсионерами и ветеранами по поводу дальнейшей индексации льгот. Об этом он сообщил во время заседания президиума правительства столицы, которое состоялось во вторник, 26 сентября.

По словам мэра, доходы пенсионеров в реальном исчислении уменьшаются, несмотря на имеющиеся льготы.

«У нас установлен целый ряд серьезных льгот, которые не установлены в других регионах, но, тем не менее, и жизнь в Москве дороже, чем в других регионах», — сказал Собянин.

Поэтому я попрошу вас провести ряд встреч с ветеранами, пенсионерами и посмотреть в каком объеме и какие льготы нам необходимо в дальнейшем индексировать.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

Ранее сообщалось, что индексация пенсий россиян в 2018 году составит 3,7 процента. Повышение произойдет с 1 января.

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