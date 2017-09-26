В Сызрани пройдет выездной приём замминистра здравоохранения
Приёмы граждан осуществляются по предварительной записи.
Приёмы граждан осуществляются по предварительной записи.
27 сентября, во вторник, состоится выездной приём заместителя министра — руководителя департамента организации медицинской помощи населению Т. И. Сочинской.
Встреча пройдёт по адресу: г. Сызрань, ул. Советская, д. 17, ГБУЗ СО «Сызранская городская поликлиника», 3 этаж, кабинет главного врача.
Приёмы граждан осуществляются по предварительной записи, сообщает