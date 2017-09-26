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15:02 (мск), источник: НИА Самара

В Сызрани пройдет выездной приём замминистра здравоохранения

Приёмы граждан осуществляются по предварительной записи.

Источник: Reuters

27 сентября, во вторник, состоится выездной приём заместителя министра — руководителя департамента организации медицинской помощи населению Т. И. Сочинской.

Встреча пройдёт по адресу: г. Сызрань, ул. Советская, д. 17, ГБУЗ СО «Сызранская городская поликлиника», 3 этаж, кабинет главного врача.

Приёмы граждан осуществляются по предварительной записи, сообщает пресс-служба облправительства.

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