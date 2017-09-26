Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова

Гибель артистки стала следствием нелепой случайности. Женщина оступилась у себя дома, упала — в итоге тяжелая травма головы, кровоизлияние в мозг, больница. В реанимации Юнникову ввели в искусственную кому, рядом с ней день и ночь был ее муж, режиссер Антон Федотов. Он чуть ранее рассказывал журналистам, что хороших новостей о состоянии супруги у него нет. Но он верит в лучшее, сообщает сайт Dni.ru.

«Ребенок сейчас находится со мной. Я стараюсь держать его подальше от переживаний, отвлекаю от грустных мыслей», — поделился Федотов. Ранее мужчина подтвердил, что в момент трагедии Наталья находилась дома вместе с детьми. Как только актриса потеряла сознание, ее близкие вызвали скорую помощь. Чуть позже коллега артистки Алексей Моисеев прокомментировал произошедшее на своем официальном сайте.

Он рассказал, что порой Юнникова чувствовала легкое недомогание, но это списывалось на элементарную усталость. По словам мужчины Наталья много работала, что сказывалось на ее здоровье. Наталья Юнникова прославилась благодаря роли Василисы Михайловны в сериале «Возвращение Мухтара».

Помимо этого, женщина сыграла в таких популярных проектах, как «Кухня», «Огни большого города» и «Диверсант 2».