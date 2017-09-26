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14:21 (мск), источник: РИА Новости

Тиньков отозвал иски против кемеровских блогеров

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Банкир Олег Тиньков и «Тинькофф банк» подали заявления об отказе по всем возбужденным искам против блогеров Youtube-канала Nemagia, сообщил РИА Новости представитель банка.

Источник: РИА Новости

В начале августа видеоблогеры из Кемерово Михаил Печерский и Алексей Псковитин на Youtube-канале, где выкладываются пародийные и карикатурные ролики, опубликовали видеоматериал о Тинькове с выдержками из его интервью, комментариями блогеров о личности банкира и работе «Тинькофф банка». В конце августа Тиньков подал иск в Арбитражный суд Москвы и в Центральный районный суд Кемерово с требованием удалить видеоролик и компенсировать моральный вред на сумму 500 тысяч рублей.

Накануне Тиньков в интервью Youtube-блогеру Амирану Сардарову пообещал, что во вторник (26 сентября) отзовет все претензии к Печерскому и Псковитину. По его словам, речь идет о заявлениях как по административным, так и по уголовным делам (о клевете).

И Олег, и банк подготовили и подали заявления об отказе по возбужденным гражданско-правовым и уголовному делам. После этого все процессуальные действия и суды будут прекращены
Представитель «Тинькофф банка»

Представитель Центрального районного суда города Кемерово ранее во вторник сообщил РИА Новости, что пока информации об отзыве иска у суда нет и любые дальнейшие действия по этому делу озвучат на судебном заседании 9 октября.

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