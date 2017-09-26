Тиньков отозвал иски против кемеровских блогеров
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Банкир Олег Тиньков и «Тинькофф банк» подали заявления об отказе по всем возбужденным искам против блогеров
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Банкир Олег Тиньков и «Тинькофф банк» подали заявления об отказе по всем возбужденным искам против блогеров
В начале августа видеоблогеры из Кемерово Михаил Печерский и Алексей Псковитин на
Накануне Тиньков в интервью
И Олег, и банк подготовили и подали заявления об отказе по возбужденным гражданско-правовым и уголовному делам. После этого все процессуальные действия и суды будут прекращены
Представитель Центрального районного суда города Кемерово ранее во вторник сообщил РИА Новости, что пока информации об отзыве иска у суда нет и любые дальнейшие действия по этому делу озвучат на судебном заседании 9 октября.