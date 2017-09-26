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15:46 (мск), источник: Вести Иркутск

Под Глазковским мостом проверят состояние труб тепломагистрали

В Иркутске продолжают устранять последствия коммунальной аварии на Глазковском мосту, которая случилась накануне.

Источник: Вести Иркутск

По мосту едут машины, а под ним идёт работа. Здесь устраняют повреждение порыва тепловой магистрали. Коммунальная авария случилась накануне.

Под Глазковским мостом прорвало трубу горячего водоснабжения. А по ней отопление поступает в Правобережный округ Иркутска. В последний раз магистраль здесь меняли 8 лет назад. Чтобы металл не повреждался, обшили гидроизоляцией. Но коррозия все-таки разъела сталь.

— Повреждение произошло в результате прокапа дождевых вод и талых вод с моста. На мосту предусмотрены специальные водоотводящие патрубки, но, как мы видим, не все они справляются и есть непосредственно прокапы на трубопроводы, — говорит начальник участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго» Андрей Койдан.

На мосту, как и под ним, действительно есть трещины. Через них на трубопровод попадает вода. Во многих местах тепломагистраль покрыта белым налётом.

На всех сваях под мостом видны сталактиты. Вода попадает прямиком на гидроизоляцию, которой обмотаны трубы. И, соответственно, разъедает её.

Причину таких отложений однозначно назвать сложно. В любом случае — влага на теплосетях есть. И сейчас главное — не допустить повтора ситуации. Поэтому сегодня на магистраль вышли промышленные альпинисты. Они проверят состояние труб вдоль всего моста. Чтобы повреждённые коррозией участки сразу заменить.

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