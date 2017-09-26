В 16 детских садах Екатеринбурга объявлен карантин

Также в двух школах по аналогичной причине закрыты четыре класса, рассказали ЕАН в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

При этом в ведомстве отметили, что на данный момент ни в одной из возрастных групп не превышен эпидпорог заболеваемости, а значит об эпидемии в городе пока речи не идет.

Стоит отметить, что на сегодня отопление появилось еще не во всех соцучреждениях Екатеринбурга.