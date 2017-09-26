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14:47 (мск), источник: ЕАН

В 16 детских садах Екатеринбурга объявлен карантин

В Екатеринбурге из-за ОРВИ полностью закрыт один детский сад и в 15 ДОУ не работают 17 групп.

Также в двух школах по аналогичной причине закрыты четыре класса, рассказали ЕАН в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

При этом в ведомстве отметили, что на данный момент ни в одной из возрастных групп не превышен эпидпорог заболеваемости, а значит об эпидемии в городе пока речи не идет.

Стоит отметить, что на сегодня отопление появилось еще не во всех соцучреждениях Екатеринбурга.

По последним данным, батареи нагрелись в 144 школах из 175 и в 330 детсадах из 429.

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