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14:45 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Туристический маршрут «Золотое кольцо Сибири» может быть запущен в 2019 году

К сибирскому туризму планируется привлечь частных инвесторов.

Задача туристического маршрута — познакомить туристов, в том числе иностранных, со всеми 12 регионами Сибирского федерального округа.

Как рассказала исполнительный директор томского отделения Русского географического общества (РГО) Юлия Калюжная во время телемоста с новосибирскими коллегами, сейчас регионами собрана информация по объектам, идет анализ. Предполагается, что на проработку маршрута уйдет порядка двух лет.

Проект предусматривает, что желающие узнать больше о достопримечательностях Сибири смогут приобретать путевки, в стоимость которых будет входить проживание в гостиницах, проезд, сопровождение гидов, посещение достопримечательностей. Председатель правления Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Дмитрий Микитченко считает, что для создания нового маршрута необходимо привлечь как деньги федерального и регионального бюджетов, так и средства частных инвесторов.

— В качестве примера можно взять озеро Карачи, где инвестор восстановил существовавший в советское время курорт, который в настоящее время получил международный статус. Важно привлечь и федеральный центр, так как турбизнес может увеличить турпоток, а что-то построить — нет, — рассказал журналистам господин Микитченко.

Однако, по словам госпожи Калюжной, пока не идет речи о серьезных коммерческих инвестициях. В первую очередь решено сосредоточиться на «раскрученных» памятниках природы и архитектуры. В качестве примера в РГО приводят озеро Байкал, этнические поселения и археологические памятники в Республике Алтай, деревянное зодчество Томска.

Возможно, что будут разработаны два варианта маршрута, для туристов из России и для гостей из-за рубежа.

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