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15:03 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Объявлены НМУ в Челябинске и двух других городах

В Челябинскую область вернулись НМУ. Неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности объявлены в Челябинске, Коркино и Сатке, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на ГУ МЧС региона.

Условия для смога прогнозируется с 19:00 часов 26 сентября до 19:00 часов 27 сентября. В городах установится слабый ветер неблагоприятного направления для рассеивания вредных примесей. Горожан просят не проводить работы, связанные с задымлением и пылением: не разводить костры и по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.

Напомним, пожаловаться на загрязнение воздуха можно в Управление Росприроднадзора по Челябинской области по телефонам: (351) 237−81−83, факс (351) 237−49−98, (351) 263−64−90.

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