Объявлены НМУ в Челябинске и двух других городах

Условия для смога прогнозируется с 19:00 часов 26 сентября до 19:00 часов 27 сентября. В городах установится слабый ветер неблагоприятного направления для рассеивания вредных примесей. Горожан просят не проводить работы, связанные с задымлением и пылением: не разводить костры и по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.