Уфимцев напугало сообщение о сбежавшем из психушки насильнике и маньяке

«В Уфе из психушки на днях сбежал насильник и маньяк. Инфа верная. Предупредите детей особенно! Пожалуйста распространите среди своих. Может быстрее найдут так. Можно не анонимно», — сообщила автор поста.

В Республиканской психиатрической больнице № 1 («Базилевке») не смогли ни подтвердить, ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Однако, в МВД по РБ сообщили, что к ним не поступало такой информации.