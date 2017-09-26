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15:00 (мск), источник: PROUFU.ru

Уфимцев напугало сообщение о сбежавшем из психушки насильнике и маньяке

В Уфе из психиатрической больницы сбежал маньяк. Об этом сообщили в соцсетях.

«В Уфе из психушки на днях сбежал насильник и маньяк. Инфа верная. Предупредите детей особенно! Пожалуйста распространите среди своих. Может быстрее найдут так. Можно не анонимно», — сообщила автор поста.

В Республиканской психиатрической больнице № 1 («Базилевке») не смогли ни подтвердить, ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Однако, в МВД по РБ сообщили, что к ним не поступало такой информации.

В ГУФСИН РФ по РБ заявили, что осужденных в последнее время в Уфе не сбегало. В Следственном комитете сообщение о побеге также опровергли.

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