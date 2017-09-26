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14:58 (мск), источник: ИА Башинформ

Актриса Светлана Пермякова замечена в уфимском аэропорту

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Актриса Светлана Пермякова, известная как медсестра Люба из телесериала «Интерны» замечена в уфимском аэропорту.

Как выяснилось, сегодня там прошли съемки нового документального проекта «Мечты сбываются» об актрисах, покоривших не только Москву, но и всю Россию. Одна из героинь проекта Светлана Пермякова, сообщили в пресс-службе авиузла.

Актриса прилетела в Уфу вместе с коллегами Мариной Федункив и Аристархом Венесом. 26 сентября актеры сыграют в башкирской столице единственный спектакль «Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов».

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