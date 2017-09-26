В Башкирии обещают раннюю зиму — МЧС

«На то он и прогноз: может оправдаться, а может и не оправдаться. Реальный прогноз дается на три дня. У меня немного другая информация: ожидаются значения, которые являются в среднем многолетними. Возможны резкие перепады температур. Прогноз на зиму вряд ли сейчас будет правильным и оправданным, — сообщил спикер. — Единственное, что обещают, так это раннюю зиму — снежный покров установится в ноябре».

По словам Марата Латыпова, в настоящее время есть опасность сильных заморозков и выпадения снега.

Среди осуществляемых мер безопасности начальник ведомства назвал предупреждение дальнобойщиков по рации об опасных явлениях на трассах.

«Отправляем оперативные группы, проверяем пункты обогрева, — добавил он. — Кроме этого, взаимодействуем со всеми коммунальными службами. Работа ведется во всех направлениях, как в области пожарной безопасности, так и при ликвидации ЧС. Уже сейчас идет активная подготовка к зиме. Проверяются водные объекты, переправы, места рыбной ловли. Ведется профилактическая работа с населением».