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15:06 (мск), источник: Volga News

В лесах Самарской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность

В ближайшие дни местами по Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (пятый класс).

Источник: AP 2017

По состоянию на вторник, 26 сентября, пятый класс пожарной опасности установился в лесах Алексеевского, Богатовского, Борского и Нефтегорского районов.

Четвертый класс пожарной опасности действует в лесах Безенчукского, Волжского, Кинель-Черкасского, Приволжского, Хворостянского и Шигонского районов.

При установлении высоких классов пожарной опасности посещение лесов ограничено, сообщают в Приволжском УГМС.

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