В лесах Самарской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность
В ближайшие дни местами по Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (пятый класс).
В ближайшие дни местами по Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (пятый класс).
По состоянию на вторник, 26 сентября, пятый класс пожарной опасности установился в лесах Алексеевского, Богатовского, Борского и Нефтегорского районов.
Четвертый класс пожарной опасности действует в лесах Безенчукского, Волжского,
При установлении высоких классов пожарной опасности посещение лесов ограничено, сообщают в Приволжском УГМС.