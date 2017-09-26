Отопительный сезон стартовал в Кстово Нижегородской области 26 сентября
Отопительный сезон стартовал в Кстово и Кстовском районе Нижегородской области 26 сентября 2017 года. Об этом сообщает
Отопительный сезон стартовал в Кстово и Кстовском районе Нижегородской области 26 сентября 2017 года. Об этом сообщает
Сообщается, что Кстовские тепловые сети (входят в «Т Плюс») осуществляют пуск отопления от Новогорьковской ТЭЦ и котельных по согласованным администрациями города и района графикам.
«Производственная площадка КТС была образована в связи с заключением концессионного соглашения по управлению компанией “Т Плюс” теплосетевыми активами Кстова и Кстовского района. В этом году КТС впервые готовили теплосетевое хозяйство города Кстово и населенных пунктов Кстовского района к прохождению
Согласно информации, в ходе подготовки к отопительному сезону переложено 8 км магистральных и квартальных трубопроводов, проведена замена около 1 км сетей горячего водоснабжения. Выполнены
В рамках концессионного соглашения в текущем году 2017 году проведены работы по проектированию системы автоматизации и диспетчеризации объектов КТС и техническому перевооружению котельных поселка Приволжский и деревни Чернышиха,
«Работа в рамках концессии, а также реализация программы Группы “Т Плюс” по повышению качества теплоснабжения “Re:Конструкция 2017” позволили провести масштабную и всестороннюю подготовку к ОЗП. Объемы проведенного ремонта, а также выводы комиссии по проверке Кстовских тепловых сетей подтверждают, что система теплоснабжения города Кстово и населенных пунктов Кстовского района полностью готова к несению тепловых нагрузок отопительного периода 2017/2018 годов», — отметил технический директор — главный инженер КТС Павел Смыслов.
Как сообщалось ранее, 26 сентября также стартовал отопительный сезон в Нижнем Новгороде и Дзержинске.
Напомним также, что 26 сентября «Т Плюс» отключило от горячего водоснабжения два детских сада и лицей в Кстове Нижегородской области
В свою очередь в администрации Кстовского муниципального района 22 сентября сообщили, что долги за горячую воду в образовательных учреждениях г. Кстово будут оплачены до 30 сентября.