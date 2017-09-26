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16:02 (мск), источник: Вести Иркутск

На благоустройство бульвара Постышева и набережной у ледокола «Ангара» в Иркутске осталось два месяца

Больше скверов и мест отдыха появляется в Иркутске. Областной центр становится комфортным для горожан и по большей части — за федеральные деньги.

Источник: Вести Иркутск

Это сегодня на набережной у ледокола «Ангара» отдыхающих не встретишь. Погода к прогулкам не располагает. Но уже сейчас это место пользуется у горожан популярностью. Набережная преображается. Проложены электро- и водоснабжающие сети, обустроена прогулочная зона, установлены павильоны, амфитеатр, детская площадка и многое другое. А со смотровой площадки открывается красивый вид на Ангару.

А это ещё одна городская территория, которую обустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Бульвар имени Постышева украсит ещё один — Цветочный. Такое название придумали сами горожане, которые единодушно проголосовали за проект. Здесь будет несколько зон отдыха, фонтан и даже башня с часами.

— Это прекрасное начинание. И хотелось бы, чтобы в городе было побольше цветочных бульваров, больше скверов, фонтанов, чтобы можно было с детьми гулять. И вообще, чтобы город наш был красивым, — говорит жительница Иркутска Нина.

— Благоустройство нашего города. Это же замечательно. Это лицо нашего города, — говорит жительница Иркутска Ирина.

Бульвар Постышева, набережная у ледокола «Ангара», Иерусалимская лестница, острова Малый Конный и Юности — вот неполный перечень городских территорий, которые получили в этом году вторую молодость. Масштабная работа по благоустройству началась ещё в прошлом году — в рамках празднования 355-летия Иркутска. В этом её продолжили уже под эгидой приоритетного федерального проекта.

— В рамках программы «Комфортная городская среда» в программе 2017 года у нас 13 общественных пространств. Общий объём инвестиций — порядка 227 миллионов рублей, — говорит начальник МКУ «УКС Иркутска» Илья Кручинин.

Все работы по общественному обустройству ведутся под пристальным контролем мэрии. Сегодня на очередном совещании обсудили соблюдение сроков и стандартов качества. К разговору пригласили и подрядчиков.

— Конечно, сроки у нас максимально сжатые. Погодные условия нас не балуют. И тем не менее мы должны с вами поставленную задачу выполнить. У всех есть уверенность, подрядчики настроены позитивно, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

На завершение работ у подрядчиков есть ещё почти два месяца.

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