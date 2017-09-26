В Узбекистане утверждены правила содержания арестантов в изоляторах
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Узбекистане утверждены Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания МВД, сообщается на официальном сайте узбекского омбудсмена.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Узбекистане утверждены Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания МВД, сообщается на официальном сайте узбекского омбудсмена.
Правила касаются порядка входа и выхода с территории изоляторов, приема и размещения арестантов в камерах, проведения личного обыска, дактилоскопирования, фотографирования, а также досмотра вещей и продуктов питания лиц в ИВС.
Согласно тексту документа, заключенным разрешается один раз приобрести продукты питания и предметы первой необходимости по безналичному расчету на сумму до 30%.
Кроме того, арестанты могут получить одну посылку (бандероль) установленного веса, а также две передачи, состоящие из продуктов питания до 12 кг.
Также лица, находящиеся в изоляторе, могут рассчитывать на одно свидание до двух часов одновременно с двумя совершеннолетними родственниками. Не допускается свидание с лицом, не имеющим документ, подтверждающий личность, а также в нетрезвом виде.
Еще арестанты могут по собственному желанию привлекаться к труду на территории изолятора при наличии соответствующих условий (размер оплаты труда не может быть ниже первого разряда по ЕТС). Запрещается принуждать заключенных к труду, за исключением уборки камеры.