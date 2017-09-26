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18:26 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане утверждены правила содержания арестантов в изоляторах

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В Узбекистане утверждены Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания МВД, сообщается на официальном сайте узбекского омбудсмена.

Источник: Sputnik

Правила касаются порядка входа и выхода с территории изоляторов, приема и размещения арестантов в камерах, проведения личного обыска, дактилоскопирования, фотографирования, а также досмотра вещей и продуктов питания лиц в ИВС.

Согласно тексту документа, заключенным разрешается один раз приобрести продукты питания и предметы первой необходимости по безналичному расчету на сумму до 30%.

Кроме того, арестанты могут получить одну посылку (бандероль) установленного веса, а также две передачи, состоящие из продуктов питания до 12 кг.

Также лица, находящиеся в изоляторе, могут рассчитывать на одно свидание до двух часов одновременно с двумя совершеннолетними родственниками. Не допускается свидание с лицом, не имеющим документ, подтверждающий личность, а также в нетрезвом виде.

Еще арестанты могут по собственному желанию привлекаться к труду на территории изолятора при наличии соответствующих условий (размер оплаты труда не может быть ниже первого разряда по ЕТС). Запрещается принуждать заключенных к труду, за исключением уборки камеры.

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