Арестантов «Матросской тишины» будут лечить при помощи телемедицины

«С 1 января 2018 вступает в действие закон о телемедицине. Мы планируем запустить этот пилотный проект на базе нашей больницы на территории СИЗО “Матросская тишина”. Мы планируем многие вопросы, когда консультацию врача возможно устроить в режиме удаленного доступа, решить с помощью данного проекта», — сказал Мороз.

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По его словам, иногда для обеспечения нужд арестантов и заключенных не хватает врачей, и тогда руководство учреждений уголовно-исполнительной системы обращается в столичные больницы, где им не отказывают в помощи. Однако телемедицина позволит решать почти 30% обращений за медицинской помощью, отметил он.

«В первую очередь это касается эндокринологов, некоторых вопросов терапии», — пояснил Мороз.