Арестантов «Матросской тишины» будут лечить при помощи телемедицины
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В столичном СИЗО «Матросская тишина» запустят пилотный проект по оказанию медпомощи арестантам с использованием телемедицины, сообщил на
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В столичном СИЗО «Матросская тишина» запустят пилотный проект по оказанию медпомощи арестантам с использованием телемедицины, сообщил на
«С 1 января 2018 вступает в действие закон о телемедицине. Мы планируем запустить этот пилотный проект на базе нашей больницы на территории СИЗО “Матросская тишина”. Мы планируем многие вопросы, когда консультацию врача возможно устроить в режиме удаленного доступа, решить с помощью данного проекта», — сказал Мороз.
По его словам, иногда для обеспечения нужд арестантов и заключенных не хватает врачей, и тогда руководство учреждений
«В первую очередь это касается эндокринологов, некоторых вопросов терапии», — пояснил Мороз.
Согласно закону о телемедицине, вводится возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.