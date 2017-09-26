Памятник Столыпину стал собственностью Челябинска

Депутаты Челябинской городской Думы приняли в муниципальную собственность новый памятник Петру Столыпину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на председателя городского парламента Станислава Мошарова.

С середины сентября монумент установлен неподалеку от дома 78 по улице Кирова в Челябинске. Дату торжественной презентации городские власти еще не определили. Передача памятника в собственность Челябинска поможет муниципалитету обслуживать и реконструировать его.

Напомним, что открыть памятник известному российскому реформатору Петру Столыпину планировали еще в 2016 году. На монумент требовалось собрать 28 млн рублей. В итоге на постамент неподалеку от органного зала «Родина» памятник установили только в сентябре 2017.