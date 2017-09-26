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15:50 (мск), источник: dostup1.ru

Памятник Столыпину стал собственностью Челябинска

Городские депутаты приняли монумент в управление.

Депутаты Челябинской городской Думы приняли в муниципальную собственность новый памятник Петру Столыпину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на председателя городского парламента Станислава Мошарова.

С середины сентября монумент установлен неподалеку от дома 78 по улице Кирова в Челябинске. Дату торжественной презентации городские власти еще не определили. Передача памятника в собственность Челябинска поможет муниципалитету обслуживать и реконструировать его.

Напомним, что открыть памятник известному российскому реформатору Петру Столыпину планировали еще в 2016 году. На монумент требовалось собрать 28 млн рублей. В итоге на постамент неподалеку от органного зала «Родина» памятник установили только в сентябре 2017.

По данным историков, Столыпин в 1910 году побывал в Челябинске, когда здесь свирепствовала холера. Благодаря его оценке санитарного положения переселенческого пункта в городе появился водопровод. В целом, реформы Столыпина, связанные с программой переселения жителей европейской части страны за Урал, дали толчок развитию будущей южноуральской столицы.

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