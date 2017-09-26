Трудолюбие юных челябинцев будет поощряться
В Челябинске изменятся правила поступления детей и молодежи в летние трудовые отряды и систему оплаты труда ребят.
В Челябинске изменятся правила поступления детей и молодежи в летние трудовые отряды и систему оплаты труда ребят.
Соответствующее решение было принято 26 сентября на заседании Челябинской городской думы.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Думе, теперь в летних трудовых отрядах смогут работать школьники вне зависимости от наличия постоянной или временной регистрации в Челябинске. Главное условие — ребята должны обучаться в общеобразовательных школах города или организациях для
Изменилась и система выплаты материальной помощи для ребят, работающих в трудовых отрядах. «Раньше это были фиксированные цифры, а теперь сумма будет зависеть от количества отработанных дней, — пояснил начальник Управления по делам молодежи Сергей Авдеев. — Так что трудолюбие будет поощряться».
В трудовых отрядах работают ребята в возрасте от 14 до 17 лет. Отряды формируются на базе образовательных учреждений. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются подростки из семей безработных граждан, неполных, многодетных и малообеспеченных семей.
С каждым подростком заключен срочный трудовой договор. Ребята работали 5 дней в неделю по три часа в день. Размер заработной платы составил 3400 рублей в месяц.
Подростки занимались благоустройством города, а также под руководством социальных работников оказывали посильную помощь ветеранам и инвалидам войн и труда, пожилым и одиноким людям, участвовали в посадке деревьев и сборе мусора.