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15:51 (мск), источник: Uralpress.ru

Трудолюбие юных челябинцев будет поощряться

В Челябинске изменятся правила поступления детей и молодежи в летние трудовые отряды и систему оплаты труда ребят.

Соответствующее решение было принято 26 сентября на заседании Челябинской городской думы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Думе, теперь в летних трудовых отрядах смогут работать школьники вне зависимости от наличия постоянной или временной регистрации в Челябинске. Главное условие — ребята должны обучаться в общеобразовательных школах города или организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Изменилась и система выплаты материальной помощи для ребят, работающих в трудовых отрядах. «Раньше это были фиксированные цифры, а теперь сумма будет зависеть от количества отработанных дней, — пояснил начальник Управления по делам молодежи Сергей Авдеев. — Так что трудолюбие будет поощряться».

В трудовых отрядах работают ребята в возрасте от 14 до 17 лет. Отряды формируются на базе образовательных учреждений. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются подростки из семей безработных граждан, неполных, многодетных и малообеспеченных семей.

С каждым подростком заключен срочный трудовой договор. Ребята работали 5 дней в неделю по три часа в день. Размер заработной платы составил 3400 рублей в месяц.

Подростки занимались благоустройством города, а также под руководством социальных работников оказывали посильную помощь ветеранам и инвалидам войн и труда, пожилым и одиноким людям, участвовали в посадке деревьев и сборе мусора.

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