На закрытой из-за шторма Керченской переправе скопилось более 700 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости (Крым). На Керченской паромной переправе, которая не работает
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости (Крым). На Керченской паромной переправе, которая не работает
«На полдень в порту “Кавказ” находилось 200 легковых автомобилей, в порту “Крым” — 300, автобусов с крымской стороны — 35, с кавказской — 45, грузовых транспортных средств в порту “Кавказ” — 100, в порту “Крым” — 60», — рассказали в дирекции.
По прогнозам оператора переправы, паромы не смогут возобновить работу еще два дня. «До четверга рекомендуем воздержаться от поездок в сторону Керченской паромной переправы», — констатировали в дирекции.
Как сообщалось, в понедельник вечером работа Керченской паромной переправы была прервана