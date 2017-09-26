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15:50 (мск), источник: РИА Крым

На закрытой из-за шторма Керченской переправе скопилось более 700 машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости (Крым). На Керченской паромной переправе, которая не работает из-за шторма, в очереди стоят более 700 транспортных средств. Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в ООО «Морская дирекция».

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Источник: РИА "Новости"

«На полдень в порту “Кавказ” находилось 200 легковых автомобилей, в порту “Крым” — 300, автобусов с крымской стороны — 35, с кавказской — 45, грузовых транспортных средств в порту “Кавказ” — 100, в порту “Крым” — 60», — рассказали в дирекции.

По прогнозам оператора переправы, паромы не смогут возобновить работу еще два дня. «До четверга рекомендуем воздержаться от поездок в сторону Керченской паромной переправы», — констатировали в дирекции.

Как сообщалось, в понедельник вечером работа Керченской паромной переправы была прервана из-за сильного ветра (до 25 м/с) и шторма.

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