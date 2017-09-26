Самолет «ВИМ-Авиа» вылетел из Москвы в Крым с задержкой более чем в 20 часов
26 сентября.
26 сентября.
По данным табло столичного аэропорта «Домодедово», самолет вылетел в Крым в 14:07 мск вторника вместо 16:50 мск понедельника. Как ожидается, борт совершит обратный рейс в Москву в 20:50 мск.
Директор по связям с общественностью аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев сообщил «Интерфаксу», что загрузка судна составляла 270 человек, часть пассажиров уже направилась в столицу России, купив билеты на рейсы других авиакомпаний.
По его словам, «ВИМ-Авиа» не предоставила гостиницу ожидающим клиентам.
«Мы предоставили пассажирам отдельный зал ожидания, пассажиров с детьми разместили в зале повышенной комфортности», — сказал И. Лаптев.