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15:51 (мск), источник: Интерфакс

Самолет «ВИМ-Авиа» вылетел из Москвы в Крым с задержкой более чем в 20 часов

26 сентября. Interfax-Russia.ru — Задержка рейса авиакомпании «ВИМ-Авиа» из Москвы в Симферополь составила почти сутки.

Источник: РИА "Новости"

По данным табло столичного аэропорта «Домодедово», самолет вылетел в Крым в 14:07 мск вторника вместо 16:50 мск понедельника. Как ожидается, борт совершит обратный рейс в Москву в 20:50 мск.

Директор по связям с общественностью аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев сообщил «Интерфаксу», что загрузка судна составляла 270 человек, часть пассажиров уже направилась в столицу России, купив билеты на рейсы других авиакомпаний.

По его словам, «ВИМ-Авиа» не предоставила гостиницу ожидающим клиентам.

«Мы предоставили пассажирам отдельный зал ожидания, пассажиров с детьми разместили в зале повышенной комфортности», — сказал И. Лаптев.

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