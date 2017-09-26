В мусорном баке в Астане найдены полицейские протоколы

Источник: 365info.kz

По словам автора поста, документы он обнаружил близ дома № 22 по проспекту Абая.

Один из комментаторов высказал мнение о том, почему важные бумаги оказались среди хлама: «То есть писал их, чтобы кошмарить водителей и разводить. В итоге, получается, развел и выкинул протоколы за ненадобностью в мусор».