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16:54 (мск), источник: 365info.kz

В мусорном баке в Астане найдены полицейские протоколы

Пользователь Facebook Диас Неизвестный сообщил, что нашел в мусорном баке протоколы, заполненные инспектором Абдуалиным.

Источник: 365info.kz

По словам автора поста, документы он обнаружил близ дома № 22 по проспекту Абая.

Один из комментаторов высказал мнение о том, почему важные бумаги оказались среди хлама: «То есть писал их, чтобы кошмарить водителей и разводить. В итоге, получается, развел и выкинул протоколы за ненадобностью в мусор».

Комитет административной полиции МВД РК изучает опубликованную в сети информацию, прокомментировала пресс-секретарь ведомства Ирина Лукьянина.

«Данная информация изучается Комитетом административной полиции. Материалы будут переданы в Департамент собственной безопасности МВД, — написала она. — Автора публикации просим обратиться в органы внутренних дел с официальным заявлением. Информацию также можно сообщить по единому телефону доверия МВД 1402, либо через страницу КАП МВД в Фейсбуке».

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