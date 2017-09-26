В мусорном баке в Астане найдены полицейские протоколы
Пользователь Facebook Диас Неизвестный сообщил, что нашел в мусорном баке протоколы, заполненные инспектором Абдуалиным.
Пользователь Facebook Диас Неизвестный сообщил, что нашел в мусорном баке протоколы, заполненные инспектором Абдуалиным.
По словам автора поста, документы он обнаружил близ дома № 22 по проспекту Абая.
Один из комментаторов высказал мнение о том, почему важные бумаги оказались среди хлама: «То есть писал их, чтобы кошмарить водителей и разводить. В итоге, получается, развел и выкинул протоколы за ненадобностью в мусор».
Комитет административной полиции МВД РК изучает опубликованную в сети информацию, прокомментировала
«Данная информация изучается Комитетом административной полиции. Материалы будут переданы в Департамент собственной безопасности МВД, — написала она. — Автора публикации просим обратиться в органы внутренних дел с официальным заявлением. Информацию также можно сообщить по единому телефону доверия МВД 1402, либо через страницу КАП МВД в Фейсбуке».