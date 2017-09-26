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15:55 (мск), источник: Вести - Пермь

Вдоль Камы запустят детский мини-поезд

Инициатор идеи — РЖД.

Источник: Вести - Пермь

В Минтрансе Прикамья сообщили о планах запустить по узкоколейной дороге вдоль Камы детский мини-поезд. Сейчас по ней передвигаются специализированные составы. Как пояснили в краевом правительстве, инициатором идеи стали РЖД.

Пока окончательный вид детской железной дороги не определен. Она может быть на насыпи, а может — на нижнем ярусе — уровень можно варьировать как угодно: главное, здесь достаточная ширина для путей.

Доступ к набережной также остается открытым. Ранее глава Пермского края Максим Решетников заручился поддержкой президента России в вопросе переноса железнодорожных путей из центра города.

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