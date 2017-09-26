Вдоль Камы запустят детский мини-поезд
Инициатор идеи — РЖД.
Инициатор идеи — РЖД.
В Минтрансе Прикамья сообщили о планах запустить по узкоколейной дороге вдоль Камы детский
Пока окончательный вид детской железной дороги не определен. Она может быть на насыпи, а может — на нижнем ярусе — уровень можно варьировать как угодно: главное, здесь достаточная ширина для путей.
Доступ к набережной также остается открытым. Ранее глава Пермского края Максим Решетников заручился поддержкой президента России в вопросе переноса железнодорожных путей из центра города.