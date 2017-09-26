На Дону и в Ставропольском крае прогнозируют заморозки до -2°C
В Ростовской области и Ставропольском крае МЧС объявило экстренное предупреждение по заморозкам.
В Ростовской области и Ставропольском крае МЧС объявило экстренное предупреждение по заморозкам.
По данным Росгидромета, ночью и утром 27 сентября на севере Ростовской области на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0 -2 °С. В следующие два дня в отдельных районах в воздухе и на поверхности почвы также прогнозируют 0 -2 °С.
В связи с заморозками прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельхозкультур, передает
При этом с 26 по 28 сентября в Приазовье, на юге и востоке, в
По данным Ставропольского гидрометцентра, ночью и утром 27 и 28 сентября температура понизится до 0 -2°С.
В случае возникновения ЧС следует звонить на номер 101 с мобильного телефона или 01 — со стационарного.