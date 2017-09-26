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16:14 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону и в Ставропольском крае прогнозируют заморозки до -2°C

В Ростовской области и Ставропольском крае МЧС объявило экстренное предупреждение по заморозкам.

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По данным Росгидромета, ночью и утром 27 сентября на севере Ростовской области на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0 -2 °С. В следующие два дня в отдельных районах в воздухе и на поверхности почвы также прогнозируют 0 -2 °С.

В связи с заморозками прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельхозкультур, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

При этом с 26 по 28 сентября в Приазовье, на юге и востоке, в северо-западных и центральных районах, в том числе в Ростове-на-Дону, ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

По данным Ставропольского гидрометцентра, ночью и утром 27 и 28 сентября температура понизится до 0 -2°С.

В случае возникновения ЧС следует звонить на номер 101 с мобильного телефона или 01 — со стационарного.

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