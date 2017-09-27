Twitter изменит правила, чтобы не удалять твиты Дональда Трампа. Президенту США официально разрешили делать то, чего нельзя остальным блогерам

Источник: AP 2017

Соглашение Twitter с пользователями прямо запрещает оскорбления и призывы к насилию. Вот что говорится в официальных правилах сервиса: любые аккаунты, в которых публикуются прямые и непрямые угрозы, оскорбления, высказывания, разжигающие рознь, могут быть временно или навсегда заблокированы. Twitter постоянно пользуется этими правилами и, например, удаляет аккаунты лидеров «альт-правых», но сервис все равно критикуют за недостаточно эффективную борьбу с травлей и угрозами.

Многие твиты Трампа выглядят как нарушение правил твиттера. Например, он ретвитил видео, в котором сам Трамп избивает человека, лицо которого заменено на логотип телеканала CNN. Или оскорблял телеведущую Мику Бзежински.

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Или, как в минувшее воскресенье, пригрозил КНДР уничтожением в ответ на резкое выступление представителя Пхеньяна на Генассамблее ООН.

Журналисты неоднократно обращали внимание на то, что высказывания президента США могут нарушать правила Twitter, но ни один из твитов удален не был, а в администрации сервиса объясняли, не вдаваясь в подробности, что никаких нарушений обнаружено не было.

На Трампа из-за его твиттера даже подавали в суд, но не за оскорбительные твиты, а за блокировки. Коллективный иск был подан в июле 2017 года, он инициирован пользователями, которых Трамп по тем или иным причинам заблокировал.

Они настаивают, что личный аккаунт президента в твиттере — это что-то вроде общественного пространства, и любой человек имеет право читать его и высказывать свое отношение к написанному.

По мнению заявителей, когда Трамп отправляет кого-то из своих читателей в бан, он нарушает первую поправку к конституции США, гарантирующую свободу слова и доступ к информации. Решение по иску пока не принято.

В КНДР считают, что Трамп через твиттер объявил Пхеньяну войну. 24 сентября президент США написал: «Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи выступал в ООН. Если он транслирует мысли маленького человека-ракеты [речь идет о Ким Чен Ыне], то они долго не продержатся!».

До этого Трамп писал, что Ким Чен Ын морит своих людей голодом и вскоре подвергнется испытанию, с которым не сталкивался ранее. Глава северокорейского МИД Ли Ен Хо в ответ на это заявил, что Трамп фактически объявил войну КНДР, и теперь Северная Корея имеет все основания сбивать летающие у границ государства американские бомбардировщики.

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Twitter наконец объяснил, почему не реагирует на твиты Трампа — и пообещал исправить правила. В ночь на вторник, 26 сентября, представители компании прокомментировали ситуацию с последними сообщениями Трампа.

Как говорится в заявлении, у компании есть внутренние правила, которые запрещают удалять «информационно значимые» твиты даже в том случае, если они могут нарушать правила.

В ближайшее время, пообещали в Twitter, это правило появится в пользовательском соглашении. По каким критериям отбираются «информационно значимые» твиты, непонятно.

Павел Борисов.