Telegraph: самый крупный в мире необработанный алмаз продали за $53 млн

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Британский магнат Лоуренс Графф выкупил самый крупный в мире необработанный алмаз Lesedi la Rona («Наш свет») за $53 млн у канадской горнодобывающей компании Lucara Diamond Corporation. Об этом сообщает во вторник газета The Daily Telegraph.

«Наша команда высококлассных мастеров использует многолетний опыт работы с самыми ценными алмазами и будет трудиться день и ночь, чтобы обеспечить достойное будущее этому подарку матери природы», — заявил глава компании Graff Diamonds International .

Газета отмечает, что бесцветный алмаз массой 1109 карат, обнаруженный в 2015 году на руднике Карове в Ботсване, целый год искал покупателя. В июне 2016 года канадская компания выставила его на торги аукционного дома Sotheby’s с минимальной ценой выкупа в $70 млн, однако торги были остановлены на отметке $61 млн. И хотя драгоценный камень больше нигде не выставлялся, по словам руководителя Lucara Diamond Corporation Уильяма Лемба, интерес к нему не угасал. Ранее он заявлял, что получал «по три предложения за неделю», но предпочитал выждать, чтобы «найти правильного покупателя».