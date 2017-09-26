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16:16 (мск), источник: Om1.ru

ОмГУ не станет вторым опорным вузом — Якуб

По новому законодательству в регионе может быть только один вуз с особым статусом. В Омске это политех.

Омский государственный университет им. Достоевского больше не претендует на статус опорного вуза. Ранее ОмГУ пытался участвовать в конкурсе, но в минобре не приняли документы, а с приходом на пост министра образования Ольги Васильевой кардинально сменилась позиция ведомства: было введено ограничение на количество опорных вузов в регионах — не больше одного.

— По всем требованиям мы проходили, но появилась новая проблема. К сожалению, ввели ограничение по количеству опорных вузов в регионе. Теперь два опорных вуза в одном регионе создавать нельзя, и это ограничение не позволило нашему университету поучаствовать в конкурсе, — рассказал «Коммерческим вестям» ректор ОмГУ Алексей Якуб.

При этом Якуб считает объединие «классического» и педуниверситета логичным, так как в обоих вузах на первом месте гуманитарно-социальная составляющая.

Напомним, первый опорный вуз в Омске образовался в 2016 году после слияния ОмГТУ и института сервиса. Предполагалось, что следом объединятся ОмГУ и ОмГПУ, причем в «педе» часто выступали против.

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