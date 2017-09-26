ОмГУ не станет вторым опорным вузом — Якуб

Омский государственный университет им. Достоевского больше не претендует на статус опорного вуза. Ранее ОмГУ пытался участвовать в конкурсе, но в минобре не приняли документы, а с приходом на пост министра образования Ольги Васильевой кардинально сменилась позиция ведомства: было введено ограничение на количество опорных вузов в регионах — не больше одного.

— По всем требованиям мы проходили, но появилась новая проблема. К сожалению, ввели ограничение по количеству опорных вузов в регионе. Теперь два опорных вуза в одном регионе создавать нельзя, и это ограничение не позволило нашему университету поучаствовать в конкурсе, — рассказал «Коммерческим вестям» ректор ОмГУ Алексей Якуб.

При этом Якуб считает объединие «классического» и педуниверситета логичным, так как в обоих вузах на первом месте гуманитарно-социальная составляющая.