Начальник МЧС по Башкирии о трагедии на Инзерских зубчатках: «Люди вышли в поход, на маршрут, но в МЧС не сообщили»

Об этом 26 сентября на встрече с журналистами сказал начальник ГУ МЧС России по РБ Марат Латыпов, когда был задан вопрос, касающийся трагедии на Инзерских зубчатках в Белорецком районе.

Как сообщало агентство «Башинформ», 23 сентября 25-летняя девушка и 31-летний мужчина забирались на скалы Инзерские зубчатки и упали с высоты около 20 метров. Девушка погибла на месте происшествия, мужчина получил множественные переломы. Спасатели прибыли на место из Белорецка на микроавтобусах УАЗ через четыре с лишним часа.

На вопросы, существуют ли нормативы по срокам прибытия спасателей на место ЧП, как они должны быть экипированы, Марат Латыпов ответил, что экипировка должна быть соответствующей обстоятельствам, а что касается времени прибытия, тот здесь есть и недоработка туристической группы.

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«В первую очередь норматив есть для тех, кто выходит на природу — они должны сообщать о своих намерениях в МЧС. В данном случае этого не произошло. Люди вышли в поход, на маршрут, но в МЧС не сообщили. Если бы мы знали их точное местоположение, то естественно, экипировка у республиканских спасателей была бы соответствующая — она зависит от обстоятельств. Спасатели в любом случае должны были добраться до места происшествия, оказать помощь пострадавшему, каким бы средством передвижения не пришлось воспользоваться. По первому сообщению они выехали. Связи с местом у них не было, информация была скудная. Мы знали о том, что один человек погиб, другого эвакуируют к месту, куда может прибыть транспорт. На квадроциклах мы туда поехали. Всё, что мы могли, мы сделали», — прокомментировал спикер.

Начальник ведомства еще раз подчеркнул, что если бы туристическая группа проинформировала и сообщила о себе, дала координаты и телефоны для связи, то тогда все было бы совершенно по-другому.

«Следует звонить по номерам “01”, “112”. Все службы МЧС знают о том, что необходимо регистрировать туристические группы. Далее эти группы отслеживаются, с ними в определенное время выходят на связь», — сообщил руководитель регионального МЧС.

Что касается вертолетов МЧС, то ближайшие находятся в Казани и Оренбурге. По словам спикера, в данном случае вертолет бы прилетел позже, чем пострадавшего эвакуировали до места, куда подъехали машины.

«В каждый субъект МЧС поставить вертолет не может. В республике вопрос о вертолете решается, но не со стороны только МЧС, а со стороны санитарной авиации. Вопрос решается с нашим участием. Мы рассматриваем как, где и какие вертолетные площадки можно приспособить, какие есть на учете. Материалы уже готовы», — подытожил Марат Латыпов.

Состояние здоровья 31-летнего альпиниста из Екатеринбурга, сорвавшегося при спуске с горного хребта Инзерские зубчатки, оценивается как удовлетворительное, он проходит обследование в Белорецкой ЦРКБ. Угрозы жизни нет. У мужчины диагностирован перелом шейки бедра. Кроме того, ему оказывается вся необходимая психологическая помощь.