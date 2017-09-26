Более 500 пассажиров «ВИМ-Авиа» ожидают вылета из Крыма

Источник: РИА "Новости"

По его словам, сейчас туроператоры ожидают решения Росавиации по отправке туристов домой. За свой счет, уточнил он, такое количество людей они перевезти не могут.

«Объявили об аннуляции всех чартерных программ со стороны “ВИМ-Авиа”. Как повлияет объявление о том, что самолеты не будут выполнять рейсы, пока не знаем. На сегодняшний день в Крыму порядка 500 человек ожидают вылета обратно с отдыха. Сейчас ожидаем предложений от Росавиации — будут ли приняты какие-то решения. Если нет, то людей придется вывозить за счет операторов. Это двойная оплата», — сказал Пылов.

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По его словам, многие крупные компании, организовывающие в Крым чартерные перевозки, сотрудничали с «ВИМ-Авиа» как с перевозчиком, они также ответственны за происходящее.

«Груз ответственности за пассажиров ложится и на операторов, которые использовали данного перевозчика при формировании своих программ. Сейчас это забота операторов, принимающих на дополнительное размещение людей», — отметил глава ассоциации.

Он напомнил, что по законодательству при задержке или отмене рейса по вине перевозчика авиакомпания должна выполнить определенные обязательства перед пассажирами.

«Авиакомпания обязана оплатить издержки, если она только не будет признана недееспособной. Но, по всей видимости, здесь речь может идти о том, что компания все же будет признана недееспособной. Тогда вступят в силу страховые инструменты, но это уже постфактум. Люди сейчас вынуждены будут приобретать билеты самостоятельно либо туроператоры будут предоставлять их. А потом уже включатся все механизмы компенсации, если они сработают», — пояснил эксперт.

В то же время директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев пояснил РИА Новости (Крым), что речь идет о пассажирах двух рейсов авиакомпании, на каждый из которых зарегистрированы по 270 человек.

В понедельник в 20.50 должны были отправиться в Москву пассажиры рейса 342. Однако их вылет перенесли на 16.40 вторника. Кроме того, еще один рейс Симферополь — Москва запланирован на сегодня.

«Сегодня в 20:50 также должен вылететь рейс “ВИМ-Авиа” Симферополь — Москва с полной загрузкой в 270 человек. Пока авиакомпания не предоставила нам информацию, будет ли он задержан», — отметил Лаптев.

По его словам, за пассажирами задержанного с понедельника рейса уже выслали самолет из московского аэропорта «Домодедово». «Регистрация пассажиров на рейс “ВИМ-Авиа”, который должен был вылететь вчера в 20:50, открылась. Борт вылетел в Симферополь», — сказал он, добавив, что самолет доставит людей в московский аэропорт «Внуково».

Как сообщил сайт РИА Новости (Крым), в понедельник «ВИМ-Авиа» официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы.