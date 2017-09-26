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16:54 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже пройдет ток-шоу на тему здорового образа жизни

27 сентября в Областном доме журналистов пройдет ток-шоу на тему: «Мода на здоровье: тренд или случайность?».

Участниками мероприятия станут представители общественных движений, профильных подразделений правительства Воронежской области, лидеры мнений, а также журналисты, пишущие на данную тему.

В рамках ток-шоу планируется обсудить такие вопросы, как, например, что важнее — физическая культура или спорт больших достижений, какие виды спорта сейчас незаслуженно обделены вниманием общественности и власти?

Кроме этого, речь пойдет о том, как сегодня можно мотивировать молодых людей заниматься спортом и, чем может помочь власть общественным спортивным движениям. Еще один вопрос, который нельзя обойти вниманием — как общественные движения сотрудничают сегодня со СМИ и работают в социальных сетях, что получается, что не получается в данном направлении.

Спикеры

1. Спиридонов Евгений Сергеевич, спортивный директор НП ВЛДФ.

2. Шишкин Александр Николаевич, активист волонтерского движения ВЛДФ.

3. Клейменов Никита Владимирович, председатель правления регионального отделения межрегиональной общественной организации «Команда 2018».

4. Абрамович Александр Владиславович, руководитель Воронежского регионального общественного движения «Урбан культура».

5. Игорь Титов, руководитель компании «РБК-Воронеж» и лидер движения «ВелоВоронеж».

6. Представитель ВУЗов.

7. Представитель управления физической культуры и спорта Воронежской области.

Дата проведения: 27.09.2017 г.

Время проведения: 17:00 -18:00.

Место проведения: Областной дом журналистов, г. Воронеж, пл. Ленина, 14.

Организатор мероприятия: Департамент образования и молодежной политики Воронежской области.

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