В Воронеже пройдет ток-шоу на тему здорового образа жизни

В рамках ток-шоу планируется обсудить такие вопросы, как, например, что важнее — физическая культура или спорт больших достижений, какие виды спорта сейчас незаслуженно обделены вниманием общественности и власти?

Кроме этого, речь пойдет о том, как сегодня можно мотивировать молодых людей заниматься спортом и, чем может помочь власть общественным спортивным движениям. Еще один вопрос, который нельзя обойти вниманием — как общественные движения сотрудничают сегодня со СМИ и работают в социальных сетях, что получается, что не получается в данном направлении.