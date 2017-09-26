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17:37 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде стартовал отопительный сезон

Отопительный сезон стартовал сегодня в Нижнем Новгороде. Съёмочная группа ГТРК «Нижний Новгород» побывала в одной из котельных, которая начала подавать теплоноситель.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Всего, в ведении «Теплоэнерго» находится 124 котельных, к которым подключены около 10 тысяч потребителей, в том числе около тысячи объектов социальной сферы. Котельная на улице Донецкой прошла модернизацию в 2013 году. Новое энергетическое оборудование позволяет регулировать мощность в зависимости от погодных условий. По состоянию на сегодня, тепло получили более 200 социальных объектов.

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