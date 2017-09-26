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16:34 (мск), источник: БЕЛТА

Уровень малообеспеченности в Беларуси в I полугодии составил 6%

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень малообеспеченности в Беларуси в первом полугодии 2017 года составил 6%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативные данные Национального статистического комитета.

Источник: РИА "Новости"

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в январе-июне нынешнего года удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (национальной черты малообеспеченности) составил 6% (в январе-июне минувшего года — 5,5%).

Среди регионов наименьший уровень малообеспеченности отмечен в Минске, наибольший — в Брестской области.

Как уточнили в Белстате, в первом полугодии 2017 года расчетная величина бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения составила Br186,1 в месяц.

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