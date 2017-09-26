Уровень малообеспеченности в Беларуси в I полугодии составил 6%

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в январе-июне нынешнего года удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (национальной черты малообеспеченности) составил 6% (в январе-июне минувшего года — 5,5%).
Среди регионов наименьший уровень малообеспеченности отмечен в Минске, наибольший — в Брестской области.
Как уточнили в Белстате, в первом полугодии 2017 года расчетная величина бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения составила Br186,1 в месяц.