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18:16 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте девушка пыталась продать своего сына за тысячу долларов

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Правоохранители Узбекистана задержали в Кибрайском районе Ташкентской области девушку при попытке продать своего трехмесячного сына, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Источник: Sputnik

В правоохранительные органы обратились неравнодушные граждане, сообщив, что жительница Кибрайского района пытается продать своего ребенка за тысячу долларов.

«На основании данного сообщения в результате мероприятия жительница района М. Исмаилова 1990 года рождения задержана при продаже своего трехмесячного сына», — говорится в сообщении.

Девушка заключена под стражу, ей предъявлено обвинение по статье «Торговля людьми», предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12 лет («торговля несовершеннолетними»). Проводятся следственные действия, выясняются причины совершения преступления.

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