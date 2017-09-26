В Ташкенте девушка пыталась продать своего сына за тысячу долларов
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Правоохранители Узбекистана задержали в Кибрайском районе Ташкентской области девушку при попытке продать своего трехмесячного сына, сообщает
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Правоохранители Узбекистана задержали в Кибрайском районе Ташкентской области девушку при попытке продать своего трехмесячного сына, сообщает
В правоохранительные органы обратились неравнодушные граждане, сообщив, что жительница Кибрайского района пытается продать своего ребенка за тысячу долларов.
«На основании данного сообщения в результате мероприятия жительница района М. Исмаилова 1990 года рождения задержана при продаже своего трехмесячного сына», — говорится в сообщении.
Девушка заключена под стражу, ей предъявлено обвинение по статье «Торговля людьми», предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 12 лет («торговля несовершеннолетними»). Проводятся следственные действия, выясняются причины совершения преступления.