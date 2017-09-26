Билеты на 40 подмосковных маршрутов начали продавать на автостанциях Москвы

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«В кассах автовокзалов и автостанций ГУП “Мосгортранс” запущена продажа билетов по 40 подмосковным маршрутам. Пассажиры могут купить билеты на рейсы в Серпухов, Дмитров, Оболенск, Талдом, Протвино и Пущино отправлением из Москвы», — сказал собеседник агентства.

Также теперь на автостанциях «Мосгортранса» можно приобрести билеты на рейсы в Москву из Лотошина, Рузы, Волоколамска, Можайска, Ступина и Шаховской. Ранее билеты продавались только на рейсы отправлением из Москвы.

«За 8 месяцев 2017 года свыше 3,3 миллиона человек воспользовались маршрутами до Подмосковья от московских автостанций», — отметил собеседник агентства.

Возможность приобрести билеты «туда-обратно» — ответ на долгожданную потребность пассажиров. Таким образом, удалось расширить спектр услуг автостанций и сделать автобусное сообщение еще удобнее для жителей Москвы и области. Сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс»

Узнать подробную информацию о расписании рейсов и стоимости билетов пассажиры могут по телефону контакт-центра 8 (499) 940−08−43 . Задать вопросы о работе автовокзалов и автостанций, новых рейсах и маршрутах можно и через Viber личным сообщением в паблик аккаунте «Автовокзалы Москвы».

Покупка билетов в обоих направлениях стала возможна по маршрутам № 401 «Москва — Дмитров», № 310 «Москва — Талдом», № 397 «Москва-Оболенск».