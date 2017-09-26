Билеты на 40 подмосковных маршрутов начали продавать на автостанциях Москвы
РИАМО — 26 сен. На столичных автовокзалах запущена продажа билетов по 40 подмосковным маршрутам, сообщил РИАМО в вторник сотрудник
РИАМО — 26 сен. На столичных автовокзалах запущена продажа билетов по 40 подмосковным маршрутам, сообщил РИАМО в вторник сотрудник
«В кассах автовокзалов и автостанций ГУП “Мосгортранс” запущена продажа билетов по 40 подмосковным маршрутам. Пассажиры могут купить билеты на рейсы в Серпухов, Дмитров, Оболенск, Талдом, Протвино и Пущино отправлением из Москвы», — сказал собеседник агентства.
Также теперь на автостанциях «Мосгортранса» можно приобрести билеты на рейсы в Москву из Лотошина, Рузы, Волоколамска, Можайска, Ступина и Шаховской. Ранее билеты продавались только на рейсы отправлением из Москвы.
«За 8 месяцев 2017 года свыше 3,3 миллиона человек воспользовались маршрутами до Подмосковья от московских автостанций», — отметил собеседник агентства.
Возможность приобрести билеты «туда-обратно» — ответ на долгожданную потребность пассажиров. Таким образом, удалось расширить спектр услуг автостанций и сделать автобусное сообщение еще удобнее для жителей Москвы и области.
Узнать подробную информацию о расписании рейсов и стоимости билетов пассажиры могут по телефону
В продажу поступили билеты на рейсы, связывающие города Подмосковья с соседними областями: № 131 «Серпухов- Калуга», № 579 «Шатура — Рязань», а также маршруты между городами Московской области: № 325 «Егорьевск — Котельники», № 369 «Шатура — Котельники».