Поклонская рассказала о возможном разговоре с Николаем II

Источник: РИА "Новости"

По словам Поклонской, «и в современное время многие ходят в храмы, где обращаются к Пресвятой Богородице, к Сергию Радонежскому и к Государю нашему святому».

Комментируя содержание возможного разговора, депутат отметила, что это очень личное.

Я уже все сказала и повторю, что в обиду нашу веру и наших святых я не дам. Все остальное касается только меня Наталья Поклонская депутат Госдумы

Поклонская известна почтительным отношением к семье последнего российского императора. В частности, она активно выступает против выпуска на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда», так как, по ее мнению, история об отношениях цесаревича Николая Александровича (будущего Николая II) и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих. Кроме того, в 2015 году она из собственных средств оплатила возведение мемориала царской семье в Ливадийском дворце (крымской резиденции Романовых).

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