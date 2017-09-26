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18:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Поклонская рассказала о возможном разговоре с Николаем II

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала журналистам, о чем побеседовала бы с последним российским императором Николаем II, если бы встретилась с ним. Этим во вторник, 26 сентября, она поделилась в интервью телеканалу «Звезда».

Источник: РИА "Новости"

По словам Поклонской, «и в современное время многие ходят в храмы, где обращаются к Пресвятой Богородице, к Сергию Радонежскому и к Государю нашему святому».

Комментируя содержание возможного разговора, депутат отметила, что это очень личное.

Я уже все сказала и повторю, что в обиду нашу веру и наших святых я не дам. Все остальное касается только меня
Наталья Поклонская
депутат Госдумы

Поклонская известна почтительным отношением к семье последнего российского императора. В частности, она активно выступает против выпуска на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда», так как, по ее мнению, история об отношениях цесаревича Николая Александровича (будущего Николая II) и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих. Кроме того, в 2015 году она из собственных средств оплатила возведение мемориала царской семье в Ливадийском дворце (крымской резиденции Романовых).

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В июне 2015 года Поклонская заявила, что отречение Николая II от престола не имеет юридической силы, так как было написано карандашом и без соблюдения юридических норм. Заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Константин Добрынин опроверг это мнение. По его словам, на тот момент самодержец обладал всей полнотой власти, «включая и возможность собственного отречения именно в той форме, в какой помазанник Божий посчитает возможным, и тем пером, которое сочтет подходящим. Хоть гвоздем на листе железа. И это будет иметь абсолютную юридическую силу».

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