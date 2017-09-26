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17:58 (мск), источник: Вести Иркутск

Драмтеатр из Черемхова получил финансирование в рамках федерального проекта

Укрепили материально-техническую базу и уже успели создать новую постановку, пригласив режиссёра из Москвы. Драмтеатр из Черемхова получил финансирование в рамках федерального проекта «Театры малых городов России».

Проект реализуется по всей стране. Благодаря субсидии актёры смогли представить в Иркутске премьеру по пьесе Владимира Гуркина «Музыканты». Обновили в черемховском академическом освещение, звуковое оборудование, декорации и костюмы. Также участниками проекта стали Усть-Илимский театр драмы и комедии и два театра из Братска: драматический и кукольный. На развитие каждого предусмотрено по 4 миллиона 600 тысяч рублей. Всего же для проекта «Театры малых городов России» Иркутская область получила из федерального бюджета почти 17 миллионов.

— Особенностью стало ещё и то, что это было предложение наших избирателей. Людей, живущих в небольших городах: поддержать культурную жизнь, ну и, наверное, заложить новые традиции, — говорит председатель комитета по социально-культурному законодательству Заксобрания Иркутской области Ирина Синцова.

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