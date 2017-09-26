Драмтеатр из Черемхова получил финансирование в рамках федерального проекта
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Укрепили
Проект реализуется по всей стране. Благодаря субсидии актёры смогли представить в Иркутске премьеру по пьесе Владимира Гуркина «Музыканты». Обновили в черемховском академическом освещение, звуковое оборудование, декорации и костюмы. Также участниками проекта стали
— Особенностью стало ещё и то, что это было предложение наших избирателей. Людей, живущих в небольших городах: поддержать культурную жизнь, ну и, наверное, заложить новые традиции, — говорит председатель комитета по