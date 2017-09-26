Ташкентцы выступают против массового отлова безнадзорных животных

Источник: Kommersant.uz

Решение объяснялось тем, что участились случаи укусов людей домашними и бездомными животными. По мнению хокимията, это создает риски для заражения бешенством от больных собак или кошек. В случае обнаружения бешеных животных отловным службам было рекомендовано отстреливать их на месте.

Решение вызвало массу недовольства среди граждан. В обсуждениях в социальных сетях люди высказывали сомнения, что уполномоченные сотрудники достаточно квалифицированы, чтобы отличить больное животное от здорового. Возникли опасения, что от их действий могут пострадать безнадзорные и владельческие животные, не представляющие какой-либо угрозы для человека.

В социальной сети Facebook появилась информация о том, что в Чиланзарском районе двое мужчин в камуфляже на глазах у ребенка выстрелили в собаку. Мать 13-летнего мальчика в беседе с Kommersant.uz сообщила, что подросток, став свидетелем убийства животного, находился в состоянии шока. Под впечатлением от увиденного ребенок слег с высокой температурой. Мальчик рассказал, что мужчины выстрелили в пса дважды — попали в лапу и в грудь, после чего положили труп в сумку и увезли. Других свидетелей инцидента не было. Когда позже ребенок вернулся на место происшествия, следы крови были смыты с асфальта, по его словам.

Согласно Инструкции о порядке отстрела беспризорных животных, жителей района, в котором будут проходить мероприятия по отстрелу животных, должны предупредить о времени, месте и цели отстрела. Этим занимаются органы внутренних дел и органы самоуправления.

В подготовке отстрела и его непосредственном проведении принимают участия бригады, инспекторы профилактики ОВД совместно с ответственными сотрудниками организаций, объектов, входящих в эту зону органов самоуправления. В ходе подготовки опасная зона должна быть огорожена, установлены знаки, туда не должны допускать граждан или авто.

Органы внутренних дел обязаны содействовать тому, чтобы предупредить население, которое живет или работает в зоне отстрела, принять меры, чтобы люди не заходили в эту зону. Если во время отстрела обнаруживается, что безопасность населения не обеспечивается на должном уровне, отстрел должен прекратиться.

Животных разрешается отстреливать в том случае, если есть угроза жизни человека и окружающей среды. Разрешение на отстрел дает начальник отловной бригады.

Для проведения отстрела могут привлекать членов общества охотников или граждан, которые последние 5−10 лет пользуются охотничьими ружьями.

Запрещается отстреливать животных: ночью, в условиях плохой видимости, по целям, которые плохо видны или еле различимы; в шумных местах; нельзя стрелять в сторону людей; по направлению, где находятся жилые дома, офисы, автомобильная дорога, объекты торговли, культуры, спортивные объекты, и т. д. ; под воздействием алкоголя или других психотропных веществ; в собак, у которых на ошейники прикреплен жетон; из неисправного оружия.

Для отлова животных запрещается использовать взрывные, химические, биологические, ядовитые и другие опасные вещества.

Группы инициативных граждан предложила всем, кому небезразлична судьба животных, подписать коллективно обращение на имя президента, премьер-министра и государственного советника президента.

Организаторы сбора подписей встретились с Шухратом Абраровым — заместителем хокима Ташкента по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительной работы. Он разъяснил гражданам, что для санкционированного подписания коллективного обращения необходимо написать заявление в хокимият и попросить организационной помощи, в частности, выделить сотрудников ОВД для охраны общественного порядка во время мероприятия.

Активисты тут же написали заявление на имя хокима с просьбой ужесточить меры по отношению к отчетности и прозрачности работы служб отлова безнадзорных животных в связи с тем, что «в данной службы происходят многочисленные нарушения и жестокое умерщвление животных у нарушение законодательства». В заявлении зоозащитники также просят главу администрации «разобраться с фактами разбрасывания отравленных приманок и концентрированного яда в черте города, которые могут привести к человеческим жертвам».

Инициативная группа просит хокима рассмотреть возможность более гуманного обращения с безнадзорными животными и напоминает, что в случае уничтожения безнадзорных кошек и собак экологическая ситуация в городе ухудшится, будет увеличено поголовье крыс и мышей — разносчиков опасных инфекций.

Во время встречи замхокима подтвердил, что выделение участка под строительство приюта для бездомных животных возможно при условии финансирования всех расходов со стороны спонсоров и волонтеров. Об этом также написано в заявлении.

В коллективном обращении, подписание которого будет реализовано в ближайшее время, акцентируется внимание на том факте, что, согласно ст. 93 ГК РУз, что животные являются имуществом и жестокое обращение с ними недопустимо. Также подчеркивается, что практика отстрела может осуществляться и в черте города, нарушить общественный порядок и представлять опасность для окружающих.

«Мы как люди, проявляющие инициативу, знакомы с методами отлова, которые сами по себе очень жестоки», — пишут авторы письма.

Инициаторы обращения просят рассмотреть данную проблематику через призму зарубежного опыта, а также привлечь к принятию решения ННО ОЗЖ Mehr va Oqibat.

«Основная причина возникновения бездомных животных — это безответственное отношение к животным со стороны владельцев, — отмечается в тексте письма. — Во многих странах, например, в США, Великобритании, Испании, Италии, Латвии, Турции, действуют специальный закон “О животных”, регламентирующий обязательную кастрацию/стерилизацию (если животное не несет породистую ценность), установлена ответственность за жестокое обращение с животными, штрафы, правила содержания. В России, Казахстане, Белоруссии, Латвии, Франции, ФРГ и т. д. установлена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, в то время как у нас ответственность составляет 2 МРЗП. В РФ, Украине, Белоруссии, Казахстане меры ответственности еще жестче, если акт жестокости происходит на глазах малолетних детей».

«Мы, инициативные в данной области граждане, каждый день сталкиваемся с актами жестокости по отношению к животным и тратим свои деньги и ресурсы на их лечение и содержание. Всего до суда в Узбекистане дошло семь дел, но мы знаем о том, как много актов насилия над животными случается каждый день. Это напрямую доказывает латентность данного правонарушения.

Данная тема уже давно и остро обсуждается в социальных сетях и нам бы хотелось обратить ваше внимание на нас в Год диалога с народом, — говорится в обращении.

Подписавшиеся под обращением просят ужесточить ст. 111 Кодекса об административной ответственности и ввести уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, разработать проект закона «О животных» на основе зарубежного опыта и посодействовать в решении вопроса с хокимиятом Ташкента.

Напоминаем, что предложения ОЗЖ о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности по увеличению степени ответственности за жестокое обращение с животными уже находятся на рассмотрении в Законодательной палате Олий Мажилиса.

ННО ОЗЖ Mehr va Oqibat также направило письмо-обращение на имя хокима Ташкента с просьбой о встрече для обсуждения ситуации.

ОЗЖ призывает граждан, которые стали свидетелем жестокого обращения с животными и засняли этот процесс на видео или фото, обращаться с письменным заявлением к представителям общества.

«При отлове и отстреле должны соблюдаться правила, согласно законодательству и инструкциям, — напоминает ОЗЖ. — Мы уже не раз поднимали вопрос о том, что яды можно купить выйдя из своего дома, его продают люди с рук, которые ходят по дворам. Мы со всей ответственностью заявляем и настаиваем: этот оборот нужно взять под контроль!».