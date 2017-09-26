Ташкентцы выступают против массового отлова безнадзорных животных
Как сообщалось ранее, хоким столицы поручил отловным службам перейти на круглосуточный режим работы.
Как сообщалось ранее, хоким столицы поручил отловным службам перейти на круглосуточный режим работы.
Решение объяснялось тем, что участились случаи укусов людей домашними и бездомными животными. По мнению хокимията, это создает риски для заражения бешенством от больных собак или кошек. В случае обнаружения бешеных животных отловным службам было рекомендовано отстреливать их на месте.
Решение вызвало массу недовольства среди граждан. В обсуждениях в социальных сетях люди высказывали сомнения, что уполномоченные сотрудники достаточно квалифицированы, чтобы отличить больное животное от здорового. Возникли опасения, что от их действий могут пострадать безнадзорные и владельческие животные, не представляющие
В социальной сети Facebook появилась информация о том, что в Чиланзарском районе двое мужчин в камуфляже на глазах у ребенка выстрелили в собаку. Мать 13-летнего мальчика в беседе с Kommersant.uz сообщила, что подросток, став свидетелем убийства животного, находился в состоянии шока. Под впечатлением от увиденного ребенок слег с высокой температурой. Мальчик рассказал, что мужчины выстрелили в пса дважды — попали в лапу и в грудь, после чего положили труп в сумку и увезли. Других свидетелей инцидента не было. Когда позже ребенок вернулся на место происшествия, следы крови были смыты с асфальта, по его словам.
Согласно Инструкции о порядке отстрела беспризорных животных, жителей района, в котором будут проходить мероприятия по отстрелу животных, должны предупредить о времени, месте и цели отстрела. Этим занимаются органы внутренних дел и органы самоуправления.
В подготовке отстрела и его непосредственном проведении принимают участия бригады, инспекторы профилактики ОВД совместно с ответственными сотрудниками организаций, объектов, входящих в эту зону органов самоуправления. В ходе подготовки опасная зона должна быть огорожена, установлены знаки, туда не должны допускать граждан или авто.
Органы внутренних дел обязаны содействовать тому, чтобы предупредить население, которое живет или работает в зоне отстрела, принять меры, чтобы люди не заходили в эту зону. Если во время отстрела обнаруживается, что безопасность населения не обеспечивается на должном уровне, отстрел должен прекратиться.
Животных разрешается отстреливать в том случае, если есть угроза жизни человека и окружающей среды. Разрешение на отстрел дает начальник отловной бригады.
Для проведения отстрела могут привлекать членов общества охотников или граждан, которые последние 5−10 лет пользуются охотничьими ружьями.
Запрещается отстреливать животных: ночью, в условиях плохой видимости, по целям, которые плохо видны или еле различимы; в шумных местах; нельзя стрелять в сторону людей; по направлению, где находятся жилые дома, офисы, автомобильная дорога, объекты торговли, культуры, спортивные объекты,
Для отлова животных запрещается использовать взрывные, химические, биологические, ядовитые и другие опасные вещества.
Группы инициативных граждан предложила всем, кому небезразлична судьба животных, подписать коллективно обращение на имя президента,
Организаторы сбора подписей встретились с Шухратом Абраровым — заместителем хокима Ташкента по вопросам молодежной политики, социального развития и
Активисты тут же написали заявление на имя хокима с просьбой ужесточить меры по отношению к отчетности и прозрачности работы служб отлова безнадзорных животных в связи с тем, что «в данной службы происходят многочисленные нарушения и жестокое умерщвление животных у нарушение законодательства». В заявлении зоозащитники также просят главу администрации «разобраться с фактами разбрасывания отравленных приманок и концентрированного яда в черте города, которые могут привести к человеческим жертвам».
Инициативная группа просит хокима рассмотреть возможность более гуманного обращения с безнадзорными животными и напоминает, что в случае уничтожения безнадзорных кошек и собак экологическая ситуация в городе ухудшится, будет увеличено поголовье крыс и мышей — разносчиков опасных инфекций.
Во время встречи замхокима подтвердил, что выделение участка под строительство приюта для бездомных животных возможно при условии финансирования всех расходов со стороны спонсоров и волонтеров. Об этом также написано в заявлении.
В коллективном обращении, подписание которого будет реализовано в ближайшее время, акцентируется внимание на том факте, что, согласно ст. 93 ГК РУз, что животные являются имуществом и жестокое обращение с ними недопустимо. Также подчеркивается, что практика отстрела может осуществляться и в черте города, нарушить общественный порядок и представлять опасность для окружающих.
«Мы как люди, проявляющие инициативу, знакомы с методами отлова, которые сами по себе очень жестоки», — пишут авторы письма.
Инициаторы обращения просят рассмотреть данную проблематику через призму зарубежного опыта, а также привлечь к принятию решения ННО ОЗЖ Mehr va Oqibat.
«Основная причина возникновения бездомных животных — это безответственное отношение к животным со стороны владельцев, — отмечается в тексте письма. — Во многих странах, например, в США, Великобритании, Испании, Италии, Латвии, Турции, действуют специальный закон “О животных”, регламентирующий обязательную кастрацию/стерилизацию (если животное не несет породистую ценность), установлена ответственность за жестокое обращение с животными, штрафы, правила содержания. В России, Казахстане, Белоруссии, Латвии, Франции, ФРГ
«Мы, инициативные в данной области граждане, каждый день сталкиваемся с актами жестокости по отношению к животным и тратим свои деньги и ресурсы на их лечение и содержание. Всего до суда в Узбекистане дошло семь дел, но мы знаем о том, как много актов насилия над животными случается каждый день. Это напрямую доказывает латентность данного правонарушения.
Данная тема уже давно и остро обсуждается в социальных сетях и нам бы хотелось обратить ваше внимание на нас в Год диалога с народом, — говорится в обращении.
Подписавшиеся под обращением просят ужесточить ст. 111 Кодекса об административной ответственности и ввести уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, разработать проект закона «О животных» на основе зарубежного опыта и посодействовать в решении вопроса с хокимиятом Ташкента.
Напоминаем, что предложения ОЗЖ о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности по увеличению степени ответственности за жестокое обращение с животными уже находятся на рассмотрении в Законодательной палате Олий Мажилиса.
ННО ОЗЖ Mehr va Oqibat также направило
ОЗЖ призывает граждан, которые стали свидетелем жестокого обращения с животными и засняли этот процесс на видео или фото, обращаться с письменным заявлением к представителям общества.
«При отлове и отстреле должны соблюдаться правила, согласно законодательству и инструкциям, — напоминает ОЗЖ. — Мы уже не раз поднимали вопрос о том, что яды можно купить выйдя из своего дома, его продают люди с рук, которые ходят по дворам. Мы со всей ответственностью заявляем и настаиваем: этот оборот нужно взять под контроль!».
Также члены ОЗЖ готовят обращения в аппарат президента, Генеральную прокуратуру, Министерство здравоохранения, Министерство сельского и водного хозяйства, СЭС и другие ответственные ведомства, чтобы получить содействие и остановить жестокий отлов животных.