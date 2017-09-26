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17:29 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде жильцам дома по улице Таращанцев помогли отстоять право на создание ТСН

В областной столице продолжается работа по наведению порядка в управлении многоквартирными домами.

Источник: РИАЦ

Во вторник представители инспекции Госжилнадзора встретились с жителями дома 63, расположенного по улице Таращанцев.

Девятиэтажный жилой объект был возведен еще в 70-м году прошлого века. Почти полувековое здание создавало массу проблем: у него периодически текла крыша, мусоропровод источал зловония, десятилетиями не менялись канализационные трубы. На жалобы жильцов по поводу постоянных засоров и отвратительного запаха, который стоял в подъездах, управляющая компания не реагировала. В прошлом году терпение у владельцев квартир лопнуло, и они приняли решение распрощаться с нерадивой УК, избрав способ управления МКД товарищество собственников недвижимости «Таращанцев 63». Но только в сказке быстро слово сказывается, а на деле, чтобы приступить к работе, жителям пришлось много раз обивать пороги всевозможных инстанций. Отстоять свои интересы в суде гражданам помогла жилищная инспекция.

— Мне надоело жить в этом бардаке. В прошлом году я вместе с соседом организовал инициативную группу и предложил жителям создать ТСН, — рассказывает жилец дома на Таращанцев Дмитрий Яковенко. — Не все и не сразу согласились на это. Нам пришлось дважды проводить собрание, чтобы соблюсти все нормы закона. С каждым вели разъяснительную работу. В конечном итоге на общем собрании мы приняли решение поменять форму управления нашим домом и объединиться в товарищество собственников, о чем и уведомили УК.

Однако управляющая компания не собиралась отказываться от лакомого куска и начала чинить всевозможные препоны: намеренно не исключила сведения о доме из реестра лицензий. Кроме того, УК не пожелала передать техническую документацию собственникам жилья, тем самым создавая существенные трудности избранному ТСН, которое не могло приступить к обслуживанию многоквартирного дома.

К решению сложной ситуации подключились специалисты регионального Госжилнадзора: специалисты инспекции неоднократно представляя интересы жильцов дома в суде.

— Собственники жилья имеют полное право на выбор способа управления многоквартирного дома, — говорит начальник отдела лицензирования и надзора за управлением многоквартирными домами инспекции Государственного жилищного надзора Волгоградской области Павел Денисов. — И если граждан этого права лишают, инспекция защищает их позицию на всех этапах, вплоть до судебных инстанций.

По словам Павла Денисова, после обращения жильцов дома по улице Таращанцев в надзорный орган были проведены внеплановые проверки, по итогам которых нарушения нашли свое подтверждение. Управляющей компании выдали предписание о необходимости передать техническую документацию. Также в отношении УК за нарушения законодательства вынесены решения об административной ответственности: на компанию наложены штрафы на сумму свыше 300 тысяч рублей.

В настоящее время, невзирая на трудности, связанные с отсутствием технической документации, ТСН «Таращанцев 63» благополучно приступило к управлению домом. Уже есть первые положительные результаты.

— За три месяца работы ТСН мы отремонтировали тепловые узлы, мусорные камеры, — рассказывает глава ТСН «Таращанцев 63» Михаил Илюхин. — Сделали промывку отопления, теперь можно уверенно сказать: дом готов к отопительному сезону. Осталось еще утеплить подъезды, закрыть проходы на крышу. Вскоре начнем работы по восстановлению канализации. В перспективе хотим привести дом в полное соответствие с требованием законодательства, чтобы не получать штрафы за его ненадлежащее содержание.

— Мы хотя бы сейчас видим тех, кто управляет нашим домом, — говорят жильцы многоэтажки. — Раньше в управляющую компанию невозможно было дозвониться. А теперь не мы идём, а к нам идут. Уже сейчас видны первые положительные изменения. Мы довольны работой ТСН. Надеемся, что вскоре у компании появятся средства и дойдет дело и до нашего двора, который тоже давно требует преображения.

Как отмечают специалисты Госжилинспекции, ситуация, в которой оказались жители дома 63 по улице Таращанцев, не является исключением. Многие управляющие компании в погоне за прибылью часто уклоняются от передачи техдокументации, создают препятствия для выбора собственниками жилья формы управления их домом. Если права граждан ущемляются, сразу стоит обращаться в органы надзора. Практика показывает, что УК привлекаются к ответственности, то есть справедливость торжествует. Опыт жителей дома на Таращанцев является хорошим примером для остальных собственников жилья, которые хотят избавиться от кабалы нерадивых управляющих компаний.

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