Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Путин попросил обратить внимание на нововведение по кредитам
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
«Победа с привкусом провала» Политологи комментируют итоги выборов в Германии
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
"Больше ничего не умеет": Пригожин о выходке Бузовой с флейтой
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Порошенко «зачистит» и уничтожит Донбасс – Азаров
Эксперт: Порошенко понял — Крымский мост настоящий
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун»: в Крыму о докладе ООН
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Лучшие снимки Cassini
17:26 (мск), источник: РИАЦ

В Урюпинске начали строить новый центр культуры

Новое здание станет прекрасных подарком к 400-летию столицы российской провинции. Задачу по строительству здания дома культуры глава региона Андрей Бочаров поставил перед профильными ведомствами по итогам рабочей поездки в Урюпинский район в 2016 году.

Источник: РИАЦ

Обновленный центр культурного развития будет соответствовать современным стандартам, установленным для учреждений культуры, отвечать требованиям энергоэффективности, экологичности и безопасности. В строительстве будут использованы современные конструктивные решения и материалы, предусмотрен вентилируемый фасад с отделкой из полированного керамогранита. Объект оснастят противопожарными и вентиляционными системами, оборудуют доступ для маломобильных групп населения. Большое внимание уделят благоустройству прилегающей территории.

Новый трехэтажный ДК рассчитан на 500 мест. Это будет современный культурно-досуговый центр с конференц-залом на 200 мест, выставочным залом, библиотеками, кафе. В июле этого года в ходе рабочей поездки в Урюпинск губернатор Андрей Бочаров осмотрел площадку под строительство ДК. Глава региона особо подчеркнул необходимость организации в новом учреждении культуры кружковой работы для детей — такое решение было принято по просьбе жителей. Для культурного развития подрастающего поколения проектом предусмотрены помещения для творческих объединений, театральной студии, мастерской изобразительного искусства, студии звукозаписи.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы приведения в порядок прилегающей к будущему ДК территории, в том числе — снос аварийных зданий. Одно из них — корпус старого районного дома культуры, который сгорел в 2007 году.

Комплексное развитие сельских территорий, в том числе поддержка районных и сельских учреждений культуры, входит в число приоритетов долгосрочной стратегии развития Волгоградской области. На развитие 39 сельских и муниципальных учреждений и театров направлены федеральные средства, которые будут израсходованы на укрепление материально-технической базы и поддержку творческой деятельности.

Сегодня в регионе уже есть примеры успешных учреждений культуры. В их числе — обновленный дом культуры «Юность» в Суровикино, где создан современный 3D-кинозал, установлены новые кресла и экран, проекционное оборудование, смонтирована система кондиционирования воздуха. На переоборудование и капитальный ремонт этого учреждения было направлено около 10 миллионов рублей, пять из них — в рамках программы Министерства культуры РФ и Фонда кино. В ходе рабочей поездки в Суровикинский район в августе этого года губернатор отметил, что это учреждение культуры может стать образцом для других территорий.

Развитие центров культуры в муниципальных районах области стало важной частью комплексной программы по развитию территорий. В 2014 году Андрей Бочаров поставил задачу навести порядок в каждом населенном пункте, независимо от его удаленности и числа жителей, обеспечить достойное качество жизни и базу для развития. Эта работа началась с проектов благоустройства: за три года реализовано 43 проекта в 36 муниципалитетах.

«Сегодня мы начинаем готовить программу развития культуры, определяем приоритеты, и создание таких центров будет востребовано, — подчеркнул Андрей Бочаров. — На сферу культуры выделяются значительные средства, и они должны приносить результат не только в Волгограде, но и в районах области».

Глава региона отметил, что долгосрочная программа развития культуры должна иметь такой же охват, как программа благоустройства — от крупных центров распространяться на муниципальные районы и сельские поселения. К ней надо привлекать средства федеральных программ и регионального бюджета.

Параллельно с этим в сельских территориях проводится работа по повышению качества медицинских служб, растет число спортивных объектов и детских секций, развиваются учреждения культуры, строятся и реконструируются дороги. Сегодня в регионе уже разрабатываются комплексные программы развития здравоохранения, культуры и дорожного хозяйства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Педагог из Городищенского района борется за звание «Учитель года-2017»
Путин освободил от должности главнокомандующего ВКС России
Возврат пассажиров «ВИМ-Авиа» может стоить более $10 млн
Соцпомощь россиянам будет уменьшаться по мере повышения МРОТ
В деле Улюкаева появились письмо Путину и буклет «Роснефти»
Российского гонщика отстранили от выступлений в Формуле-1
Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова
Эрдоган пригрозил голодом и блокадой Иракскому Курдистану
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Новостройки в Москве начали дорожать
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Какие имена для мальчиков считаются счастливыми Многие люди верят в то, что существуют «счастливые» и «несчастливые» имена. Рассказываем о мужских именах, которые, как считается, приносят своим обладателям удачу и везение.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь