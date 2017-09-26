В Урюпинске начали строить новый центр культуры

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Обновленный центр культурного развития будет соответствовать современным стандартам, установленным для учреждений культуры, отвечать требованиям энергоэффективности, экологичности и безопасности. В строительстве будут использованы современные конструктивные решения и материалы, предусмотрен вентилируемый фасад с отделкой из полированного керамогранита. Объект оснастят противопожарными и вентиляционными системами, оборудуют доступ для маломобильных групп населения. Большое внимание уделят благоустройству прилегающей территории.

Новый трехэтажный ДК рассчитан на 500 мест. Это будет современный культурно-досуговый центр с конференц-залом на 200 мест, выставочным залом, библиотеками, кафе. В июле этого года в ходе рабочей поездки в Урюпинск губернатор Андрей Бочаров осмотрел площадку под строительство ДК. Глава региона особо подчеркнул необходимость организации в новом учреждении культуры кружковой работы для детей — такое решение было принято по просьбе жителей. Для культурного развития подрастающего поколения проектом предусмотрены помещения для творческих объединений, театральной студии, мастерской изобразительного искусства, студии звукозаписи.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы приведения в порядок прилегающей к будущему ДК территории, в том числе — снос аварийных зданий. Одно из них — корпус старого районного дома культуры, который сгорел в 2007 году.

Комплексное развитие сельских территорий, в том числе поддержка районных и сельских учреждений культуры, входит в число приоритетов долгосрочной стратегии развития Волгоградской области. На развитие 39 сельских и муниципальных учреждений и театров направлены федеральные средства, которые будут израсходованы на укрепление материально-технической базы и поддержку творческой деятельности.

Сегодня в регионе уже есть примеры успешных учреждений культуры. В их числе — обновленный дом культуры «Юность» в Суровикино, где создан современный 3D-кинозал, установлены новые кресла и экран, проекционное оборудование, смонтирована система кондиционирования воздуха. На переоборудование и капитальный ремонт этого учреждения было направлено около 10 миллионов рублей, пять из них — в рамках программы Министерства культуры РФ и Фонда кино. В ходе рабочей поездки в Суровикинский район в августе этого года губернатор отметил, что это учреждение культуры может стать образцом для других территорий.

Развитие центров культуры в муниципальных районах области стало важной частью комплексной программы по развитию территорий. В 2014 году Андрей Бочаров поставил задачу навести порядок в каждом населенном пункте, независимо от его удаленности и числа жителей, обеспечить достойное качество жизни и базу для развития. Эта работа началась с проектов благоустройства: за три года реализовано 43 проекта в 36 муниципалитетах.

«Сегодня мы начинаем готовить программу развития культуры, определяем приоритеты, и создание таких центров будет востребовано, — подчеркнул Андрей Бочаров. — На сферу культуры выделяются значительные средства, и они должны приносить результат не только в Волгограде, но и в районах области».

Глава региона отметил, что долгосрочная программа развития культуры должна иметь такой же охват, как программа благоустройства — от крупных центров распространяться на муниципальные районы и сельские поселения. К ней надо привлекать средства федеральных программ и регионального бюджета.