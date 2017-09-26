Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
10 причин кашля не от простуды
Водитель авто с номером АМР, сбивший полицейского, связан с ФСБ
«Верховный лгун по правам человека»: в Крыму о докладе ООН
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Панайотов прокомментировал слухи о взятках в шоу «Голос»
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Порошенко «зачистит» и уничтожит Донбасс – Азаров
Эксперт: Порошенко понял — Крымский мост настоящий
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Лучшие снимки Cassini
18:18 (мск), источник: АиФ Самара

По Самарской области ожидаются ночные заморозки

Холод принесет антициклон.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 83% 761 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Агентство «Москва»

На территории региона с 26 по 28 сентября в ночные часы в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3°С, предупреждает главное управление МЧС России по Самарской области, ссылаясь на информацию ФГБУ «Приволжское УГМС».

Синоптики объясняют похолодание влиянием мощного антициклона с центром над Русским Севером. Из-за арктического воздуха температуру опустится ниже нулевой отметки.

В связи с ухудшением погодных условий, главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

— Быть внимательными и осторожными на дорогах, водителям соблюдать скоростной режим;.

— Уходя из дома, закрывать окна, балконные двери, выключать электроприборы, не пользоваться неисправными электроприборов, использовать менее опасные в пожарном отношении масляные радиаторы, либо тепловентиляторы;.

— Во избежание переохлаждения организма одежда должна соответствовать погодным условиям;.

— Для защиты растений от заморозков необходимо укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Я особо на этот счет не заморачиваюсь». Путин - о выборе своей одежды
Путин освободил от должности главкома ВКС Бондарева
Возврат пассажиров «ВИМ-Авиа» может стоить более $10 млн
Соцпомощь россиянам будет уменьшаться по мере повышения МРОТ
В деле Улюкаева появились письмо Путину и буклет «Роснефти»
Российского гонщика отстранили от выступлений в Формуле-1
Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова
Эрдоган пригрозил голодом и блокадой Иракскому Курдистану
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Новостройки в Москве начали дорожать
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Какие имена для мальчиков считаются счастливыми Многие люди верят в то, что существуют «счастливые» и «несчастливые» имена. Рассказываем о мужских именах, которые, как считается, приносят своим обладателям удачу и везение.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь