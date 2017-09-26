По Самарской области ожидаются ночные заморозки
Холод принесет антициклон.
Холод принесет антициклон.
На территории региона с 26 по 28 сентября в ночные часы в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3°С, предупреждает главное управление МЧС России по Самарской области, ссылаясь на информацию ФГБУ «Приволжское УГМС».
Синоптики объясняют похолодание влиянием мощного антициклона с центром над Русским Севером.
В связи с ухудшением погодных условий, главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
— Быть внимательными и осторожными на дорогах, водителям соблюдать скоростной режим;.
— Уходя из дома, закрывать окна, балконные двери, выключать электроприборы, не пользоваться неисправными электроприборов, использовать менее опасные в пожарном отношении масляные радиаторы, либо тепловентиляторы;.
— Во избежание переохлаждения организма одежда должна соответствовать погодным условиям;.
— Для защиты растений от заморозков необходимо укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.