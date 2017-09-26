Петербургское УФАС потребовало от Пулково решить вопрос с парковкой

УФАС по Петербургу призвало Пулково разобраться с ситуацией вокруг бесплатной парковки у аэропорта, передает пресс-служба ведомства.

По данным УФАС, с 1 июня интервал бесплатной посадки-высадки на парковке в зоне центрального терминала сократили с 15 минут до 10. За нарушение временного лимита ввели штраф в размере тысячи рублей, который позже уменьшили до 700 рублей.

Таксисты и другие водители пожаловались антимонопольщикам, что не могут уложиться в отведенные 10 минут из-за пробок, КПП и инфраструктуры.

Кроме того, в тех случаях, когда водитель отказывается оплачивать штраф и вступает в полемику с сотрудниками аэропорта, другие автомобилисты не могут объехать его. В результате они тратят время на ожидание в очереди и тоже становятся штрафниками.