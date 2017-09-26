Петербургское УФАС потребовало от Пулково решить вопрос с парковкой
Сейчас интервал бесплатной
Сейчас интервал бесплатной
УФАС по Петербургу призвало Пулково разобраться с ситуацией вокруг бесплатной парковки у аэропорта, передает
По данным УФАС, с 1 июня интервал бесплатной
Кроме того, в тех случаях, когда водитель отказывается оплачивать штраф и вступает в полемику с сотрудниками аэропорта, другие автомобилисты не могут объехать его. В результате они тратят время на ожидание в очереди и тоже становятся штрафниками.
УФАС предлагает Пулково ввести такие же правила на парковке, как в московских аэропортах — с интервалом