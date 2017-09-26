Волгоградцев прокатят на «Музейном экспрессе»
Третий тур проекта «Музейный экспресс» состоится в Волгограде 30 сентября и будет приурочен ко Всемирному дню туризма.
Третий тур проекта «Музейный экспресс» состоится в Волгограде 30 сентября и будет приурочен ко Всемирному дню туризма.
Туристический маршрут объединит четыре крупнейших государственных музея региона, которые любой желающий сможет посетить за один день.
За одну экскурсию можно будет посетить Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова, Волгоградский областной краеведческий музей, Музей музыкальных инструментов, филиал ГБУК «ВОКМ»,
Туристический маршрут начнется в 10.00 с Волгоградского музея ИЗО, а завершится в