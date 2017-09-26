Волгоградцев прокатят на «Музейном экспрессе»

Туристический маршрут объединит четыре крупнейших государственных музея региона, которые любой желающий сможет посетить за один день.

За одну экскурсию можно будет посетить Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова, Волгоградский областной краеведческий музей, Музей музыкальных инструментов, филиал ГБУК «ВОКМ», Музей-заповедник «Старая Cарепта». В рамках проекта гостям и жителям города предлагают посмотреть подлинные музейные экспонаты и посетить тематические экскурсии, рассказывающие об истории города. Также участников экскурсии ждет обед, приготовленный по традиционным рецептам народов Нижнего Поволжья в этно-кафе «Гличъ» при музее-заповеднике «Старая Cарепта».