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17:47 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцев прокатят на «Музейном экспрессе»

Третий тур проекта «Музейный экспресс» состоится в Волгограде 30 сентября и будет приурочен ко Всемирному дню туризма.

Туристический маршрут объединит четыре крупнейших государственных музея региона, которые любой желающий сможет посетить за один день.

За одну экскурсию можно будет посетить Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова, Волгоградский областной краеведческий музей, Музей музыкальных инструментов, филиал ГБУК «ВОКМ», Музей-заповедник «Старая Cарепта». В рамках проекта гостям и жителям города предлагают посмотреть подлинные музейные экспонаты и посетить тематические экскурсии, рассказывающие об истории города. Также участников экскурсии ждет обед, приготовленный по традиционным рецептам народов Нижнего Поволжья в этно-кафе «Гличъ» при музее-заповеднике «Старая Cарепта».

Туристический маршрут начнется в 10.00 с Волгоградского музея ИЗО, а завершится в музее-заповеднике «Старая сарепта». Билеты можно приобрести в кассе Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова. Подробности по телефону 8 (8442) 38−24−44.

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